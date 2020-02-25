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Michelin CrossClimate lastikleri sevdiklerinize güven veriyor

Michelin, tüm mevsim koşullarında kullanıma uygun devrim niteliğindeki “MICHELIN CrossClimate’ lastikleriyle hem sizi hem sevdiklerinizi koruma altına alıyor.

25 Şubat 2020 Salı 12:01
Michelin CrossClimate lastikleri sevdiklerinize güven veriyor

Michelin CrossClimate lastikleri sevdiklerinize güven veriyor

Lastik sektöründe uzun ömürlü teknolojiler geliştiren ve sürücülere maksimum performans sunmaya devam eden Michelin, tüm mevsim koşullarında kullanıma uygun devrim niteliğindeki “MICHELIN CrossClimate’ lastikleriyle hem sizi hem sevdiklerinizi koruma altına alıyor.


Dünya lastik devi Michelin’in hem kış hem de yaz lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştirdiği devrim niteliğindeki kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate ile hem siz hem sevdikleriniz güvende olsun.

Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkânı, ıslak zeminde frenlemede "B" derecesi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate, yeni jenerasyonu MICHELIN CrossClimate+ ile, uzun lastik ömrü, geliştirilmiş kış performansı ve konfor özellikleriyle kullanıcılarına büyük avantaj sağlıyor. Avrupa’nın en büyük otomotiv dergisi AutoBild tarafından “Exemplary, Test Winner ve Eco-master” olmak üzere üç ödüle layık görülen MICHELIN CrossClimate+, ilk kilometreden itibaren diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm’ye gelinceye kadar performansından ödün vermiyor.

“Yüksek performans, mükemmel deneyim”

MICHELIN CrossClimate+ geniş ebat yelpazesiyle sürücülere kuru zeminde premium yaz lastiği özellikleriyle mükemmel performans sunarken; karla kaplı zeminde ise bir kış lastiği kadar yüksek performans göstermeye devam ederek mükemmel deneyim sunuyor. Sağlam ve eğri kenarlı diş blokları kuru yollarda optimum güvenlik sağlarken, ıslak yolda tutuşu maksimuma getiren bileşeni, sıcaklık ne olursa olsun girintiyi sağlamak için esneklik sunuyor. Karlı zeminde ilk kilometreden son kilometreye kadar çekiş ve frenleme için birbirine kenetlenen 3 boyutlu kanallara sahip V biçimli sırt deseni 3PMSF onaylı olan MICHELIN CrossClimate+ lastikleri, lastik aşındıkça ana kanalların gelişip açıldığı değişken sırt deseni Michelin EverGrip tenolojiye sahip bulunuyor. Lastiğin sırt deseninin yüksek dayanıklılığı uzun ömürlü performansı optimize ederken, rakiplerin ortalamasından yüzde 28 daha fazla kilometre ya da rakiplerinin ortalamasına kıyasla en az 1 yıl ekstra sürüş imkanı sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:
MICHELIN CrossClimateMichelinCrossClimate
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