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Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım

Michelin ve IndustriALL Global Union’dan çalışan haklarını korumak adına küresel boyutta bir adım

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:56
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım

Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin ve 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat sektöründe 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden IndustriALL Global Union, Küresel İşler Konseyi etrafında birleşerek dünya çapındaki çalışanların hakları ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla anlaşma imzaladı.

Dünya lastik devi Michelin ve 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat sektöründe 50 milyondan fazla çalışanı temsil eden IndustriALL Global Union, çalışan hakları için aynı masada buluşarak, iki yıl süren pazarlık sürecinin ardından Michelin Küresel İşler Konseyi’nin kurulmasına zemin hazırlayan anlaşmayı imzaladı.

Başkanlığını, Michelin Grubu İdari Direktörü Remi de Verdilhac’ın yürüteceği Michelin Küresel İşler Konseyi ile Michelin’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çalışanları temsil eden sosyal diyalog için yeni bir forum oluşturulacak. Aynı zamanda bu Konsey ile ekonomik değişim sırasında çalışanlara sosyal destek sağlanacak.

Konsey ile birlikte tam şeffaflık sağlanacak

Yeni çalışan temsilci örgütünün kurulmasına imkân tanıyan Michelin Küresel İşler Konseyi; grubun stratejik hedefleri ve sonuçlarını tam şeffaflık içinde Michelin’in bulunduğu 170 ülkenin tamamıyla paylaşacak, organizasyonel değişim desteği, rekabetçilik, çalışan refahı, sürdürülebilir kalkınma, çeşitlilik ve özellikle de engelli çalışanların katılımının sağlanması gibi alanlarda temel politikaların ortak inşasına katkıda bulunacak.

Çalışma koşullarını iyileştirecek

Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux anlaşmaya ilişkin olarak, “Michelin Küresel İşler Konseyi, bir yandan sosyal diyalog ve değişim desteğini ileri bir seviyeye taşımamızı sağlarken bir yandan da dünya çapındaki çalışanların haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirecek’’ diye konuştu.

IndustriALL Global Union Genel Sekreteri Valter Sanches ise küresel işlerden sorumlu konseylerin çok uluslu şirketleri aksiyon planlarına almalarının stratejik bir yolu olduğunu belirterek, “Sektör lideri Michelin’in Küresel İşler Konseyi oluşturması, Grubun çalışan ilişkileri sürecinin gelişiminde geleceğe atılmış bir adımdır’’ dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MichelinIndustriALL Global Union
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