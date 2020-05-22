Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran
Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin’de, yaz kampanyasında son dönemece girildi. Michelin’den tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran’a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.
Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat
Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.