Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, yetkili bayilerinden lastik satın alan müşterilerine 30 Haziran’a kadar, 400 TL’ye varan araç bakım ve servis fırsatı sunuyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 02:24
Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran

Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran



Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin’de, yaz kampanyasında son dönemece girildi. Michelin’den tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran’a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15” yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 250 TL’lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16’’ Michelin marka yaz lastiği satın alımlarında 300 TL ve 17’’ ve üstü yaz lastiği alımlarında ise 400 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.
 

Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3
Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3
Michelin CrossClimate lastikleri sevdiklerinize güven veriyor
Michelin CrossClimate lastikleri sevdiklerinize güven veriyor
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
Michelin'in 2019 yıl ınet geliri 1.7 milyar Euro'yu aştı
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım
Michelin ve IndustriALL Global Union çalışanların hakları için küresel adım
Michelin'den kış dönemi için lastik alternatifleri
Michelin'den kış dönemi için lastik alternatifleri
Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den
Yeni Ferrari 488 Pista'nın lastikleri Michelin'den
"Türkiye lastik pazarı umut veriyor"
Michelin, AutoBild'in testlerinde
Michelin, AutoBild'in testlerinde "şampiyon" oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Türkiye yeni normale dönerken kış lastikleri ne olacak?
Türkiye yeni normale dönerken kış lastikleri ne olacak?
Radyo Trafik Trafik Haftası kapsamında iki özel konuğu misafir etti
Radyo Trafik Trafik Haftası kapsamında iki özel konuğu misafir etti
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
Ford’dan kuş pisliklerine karşı sıra dışı boya koruma yöntemi
KIAFAN sadakat programı artık cepte
KIAFAN sadakat programı artık cepte
Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3
Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim