Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran





Lastik sektöründe “uzun ömürlü performans’’ stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin’de, yaz kampanyasında son dönemece girildi. Michelin’den tek seferde dört adet ve üzeri binek, 4x4 veya hafif ticari araç için seçili yaz lastiklerinden alan müşteriler, 30 Haziran’a dek araç bakım ve servis fırsatından yararlanmış olacak.

Kampanya kapsamında, 15” yaz lastiği satın alan müşteriler yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile 250 TL’lik araç bakım ve servis indiriminden yararlanırken, 16’’ Michelin marka yaz lastiği satın alımlarında 300 TL ve 17’’ ve üstü yaz lastiği alımlarında ise 400 TL değerindeki indirimden faydalanmış olacak.

Lastik ve araç bakım hizmetlerinde fırsat

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

