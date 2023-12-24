Michelin’den Yağmurlu Havalar için Sürüş Tavsiyeleri

Mobilite alanında öncü şirketlerden biri olan Michelin, hava koşullarının araç sürüşünü doğrudan etkilediğini, yağmur ve kar gibi durumlarda yolların kayganlaşması nedeniyle sürücüler için bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Mobilite alanında öncü şirketlerden biri olan Michelin, hava koşullarının araç sürüşü üzerinde etkili olduğuna dikkat çekerek, sürücüler için bazı önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Sürüş eğitimi içerisinde en çok dikkat edilen konulardan biri olan takip mesafesinin, olumsuz hava koşullarında büyük önem taşıdığını belirten Michelin, yağmurlu havalarda, öndeki araç ile aradaki mesafenin iki katına çıkarılması gerektiğine işaret ediyor. Görüşün ciddi anlamda etkilendiği yağmurlu havalarda olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmamak için sürücülerin hızını düşürmesi gerektiğini, yoldaki su birikintilerine karşı da lastiklerin kayabileceği konusunda tedbirli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Su birikintilerine dikkat

Yağmurlu havaların ve su birikintilerinin sürücülerin araç üzerindeki hakimiyetini etkileyebileceği ve bu nedenle sonbahar ve kış mevsiminde kış lastikleri olmadan yola çıkmamak gerektiği belirten Michelin, araç kaymasını önlemek için de kış lastiği kullanmak, hızı azaltmak, frene asla basmamak ve direksiyonu sağlam bir biçimde tutmanın önemli avantajlar sağladığına işaret ediyor.

Her zaman sakin ve güvenli bir şekilde araç kullanmanın karlı ve yağmurlu havalarda daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirten Michelin, keskin hız ve sürüş değişikliklerinden kaçınmak, olumsuz hava şartlarında önem taşıdığını ve özellikle virajlı yollarda sürüş yaparken hakimiyete dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

Sürüş hızını kademeli olarak düşürün

Yağmurlu havalarda yolların daha kaygan olması nedeniyle fren mesafesi düşünülenden daha uzun olabileceğini belirten Michelin, sürücülerin ani hareketlerden kaçınması gerektiğini, fren yapılması durumunda sürüş hızının kademeli olarak düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Yağmurun yarattığı nemle birlikte karayollarının sınırlarını belirlemek ya da yaya geçitlerini işaretlemek için kullanılan beyaz ve sarı renkteki şeritlerin üzerinde araçların yola tutunma gücünü kaybedebileceğini belirten Michelin, bu sebeple sürücülerin bu çizgilerin üzerinden gitmemeye özen göstermesi gerektiğini kaydediyor.

Farları etkin duruma getirin

Yağmurda sürüş yapmanın kolay olmadığı özellikle de görüş açısının oldukça kötü olabileceğini belirten Michelin hem rahat görüş açısına sahip olmak hem de diğer araçlar tarafından kolay görünmek için kısa farların etkin halde olmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Yağmurlu havalarda araba camlarının buğulanabileceği ve bunun da görüş mesafesini olumsuz bir biçimde etkilediğini kaydeden Michelin, buğulamayı önlemek amacıyla sileceklerin uygun bir hız ile çalıştırılması, havalandırma sistemlerinin de devreye sokulması gerektiğine işaret ediliyor. Muayene ve bakım, aracınızda olan ya da olabilecek çeşitli sorunları önceden keşfetmenize yardımcı olur ve bu sayede gerekli önlemleri almanızı sağlar.

Dikkat edilmesi gereken noktalar