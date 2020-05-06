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Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Michelin Agilis CrossClimate lastiğinden sonra, hafif ticari araçlar için ürün yelpazesini genişleten Michelin, güvenlik, konfor ve mükemmel enerji verimliliği sunan Agilis 3 ile yolda olmaya devam ediyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:17
Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3

Michelin’den Yeni Yaz Lastiği | Agilis 3

Dünyanın en büyük lastik üreticisi Michelin, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu kez, yeni yaz lastiği ile yol tutkunlarının karşısına çıkan Michelin, Agilis 3 ile ıslak yolda yüksek düzeyde güvenlik ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Önceki modellerden 1 ila 1,7 kilogram arasında daha hafif olan Agilis 3 serisi, böylelikle hammadde ve kaynakların daha verimli kullanılmasıyla CO2 emisyonlarının azaltılmasını amaçlıyor. Lastik ağırlığı azaldıkça motorun lastikleri döndürmek için harcadığı güç ve buna bağlı olarak yakıt tüketimi de azalıyor. MICHELIN Agilis 3 performansından ödün vermeden, hem yakıt tasarrufu hemde düşük karbondioksit salınımı sağlamış oluyor.

Kamyon lastiği teknolojisi hafif ticaride

Yenilikçi kauçuk bileşenin yanı sıra derin ve U biçimli kanallara da sahip olan Agilis 3, böylelikle ıslak hava koşullarında da yüksek fren performansı ile güvenli ve konforlu bir yolculuk vaat ediyor. Kamyon lastikleri için geliştirilen ve ilk kez hafif ticari araç lastiğinde kullanılan aşınmaya karşı üstün direnç gösteren kauçuk bileşen ve lastik sırtına taş sıkışmasını engelleyen patentli teknoloji sayesinde Agilis 3, kullanıcılara uzun ömür ve sağlamlık sunuyor.

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