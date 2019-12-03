Mitsubishi Electric Almanya'da Dijital Dönüşüm Teknolojilerini Tanıttı

Dijital dönüşüm odaklı ileri teknolojilerini sergileyen Mitsubishi Electric, makine üretiminden fabrika görselleştirmeye, otomasyondan ağ oluşturmaya, robot teknolojilerinden veri işlemeye kadar sağladığı ürün ve çözümlerinin e-F@ctory konsepti ile birleşimi konusunda sektör oyuncularına önemli bilgiler aktardı. Mitsubishi Electric ayrıca tüm yeni ürün, çözüm ve teknolojilerinde OT (Operasyonel Teknoloji) ve IT (Bilgi Teknolojisi) sistemleri arasındaki bağlantının artırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalara ve bu bağlantının dijital dönüşüm süreçlerini nasıl etkilediğine vurgu yaptı.

Endüstriyel otomasyon sistemleri ve ileri robot teknolojileri ile sektöre yön veren Mitsubishi Electric, nitelikli katılımcı ve ziyaretçilerle akıllı ve dijital otomasyon dünyasını aynı çatı altında buluşturan SPS IPC Drives Fuarı'na katıldı. Almanya'nın Nurnberg şehrinde 26-28 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda fabrika otomasyonu alanındaki son teknolojilerini sergileyen Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptinin makine üretimi, fabrika görselleştirme, otomasyon, ağ oluşturma, robot teknolojileri ve veri işleme ürün ve çözümleriyle nasıl ortak hareket ettiği konusunda katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Mitsubishi Electric, SPS IPC Drives Fuarı kapsamında sergilenen tüm yeni ürün, çözüm ve teknolojilerinde OT (Operasyonel Teknoloji) ve IT (Bilgi Teknolojisi) sistemleri arasındaki bağlantının artırılmasına yönelik çalışmalarına ve bu bağlantının dijital dönüşüm süreçlerini nasıl etkilediğine dikkat çekti. e-F@ctory konseptinin getirdiği yeniliklerle geliştirdiği bu son teknolojileri, akıllı üretim yolculuğuyla uyumlu çalışan bir ürün portfolyosu olarak sergileyen Mitsubishi Electric, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Üretimde OT ve IT altyapısını birleştiriyor

İşletmelerin dijitalleşme sürecinde yaşadığı zorlukların başında OT ile IT altyapısını birleştirmek geliyor. Endüstriyel hizmet ve makinelerin tasarımını, üretimini, satış ve işletimini geliştirme odaklı yeni işletme modellerinin bu birleşim ile ortaya çıkabileceğini vurgulayan Mitsubishi Electric, yeni nesil bilişim çözümü MELIPC Serisi ile her iki işlevin de aktif kullanımını sağlıyor. Verilerin yerel olarak ön işleme alınabildiği ve yerel alanda değerli bilgilerin oluşturulabildiği bu seride Mitsubishi Electric, anlık olarak MES (Manufacturing Execution System – Üretim Yönetim Sistemi) ve ERP (Enterprise Resource Planning – Kurumsal Kaynak Planlaması) platformları gibi yüksek seviye IT sistemlerine sahip üretim zeminlerine bağlanabilmeyi sağlıyor. Bakım gereksinimlerinin öngörülüp düzensizliklerin fark edilmesi sayesinde üretkenlik ve verimliliğin artışına imkan tanıyan bu teknoloji, rekabet üstünlüğü sağlamasıyla da fark yaratıyor.

Mitsubishi Electric, uygun bir ağ teknolojisine ihtiyaç duyan OT/IT bağlantısı için 2020 yılı itibariyle piyasaya süreceği tüm yeni ürünlerinin en son CC-Link IE TSN gigabit Ethernet ağıyla uyumlu olması kararını aldı. Bu ağ, bağlı olan tüm OT ekipmanlarının senkronize edilebilmesine, üretim hızının ve verimliliğinin artırılmasına, IT altyapısı dahilinde kesintisiz veri alışverişi yapılabilmesine ve zamana duyarlı iletişim ağı kurulabilmesine olanak tanıyor.

OT ve IT bağlantısının avantajlarından faydalanan yeni web tabanlı SaaS (Software as a Service – Hizmet Olarak Yazılım) yöntemi ile çalışan ve e-F@ctory partneri Schaeffler ile ortak geliştirilmeye başlanan kestirimci bakım çözümünün 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu hizmet, e-F@ctory ortaklık ağının sağladığı bilgi birikimi ile Mitsubishi Electric'in uzmanlık ve deneyiminin birleşimi sonucu ortaya çıkan e-F@ctory konsepti sayesinde hayata geçirilebiliyor.

İnsanlarla birlikte çalışabilen yeni robot fuarda sergilendi

Mitsubishi Electric, kısıtlı alana sahip üretim alanlarında dahi güvenli şekilde uyum sağlayan robot teknolojileri ile insanları destekliyor. İnsan ve robot işbirliğinin geliştirilmesi ve artırılması için ortak çalışan yeni robot MELFA Assista Cobot'u geliştiren Mitsubishi Electric, bu yeni robot teknolojisini ekstra dayanıklılık özelliği ekleyerek tasarladı. SPS IPC Drives Fuarı kapsamında teknoloji özel gösterimi ile sergilenen Cobot, insanlarla yakın işbirliği içerisinde maksimum güvenlik, kullanım kolaylığı, programlanabilirlik ve konumsal tekrarlanabilirlik sağlıyor.

Mitsubishi Electric, fuar kapsamında sergilediği standart endüstriyel robot uygulamasında robotların herhangi bir engelin etrafından dolaşarak çarpışmaya sebep olmadan konum alabilmesini sağlama özelliğine dikkat çekti. Mitsubishi Electric'in robotlarına eklediği bu özellik, bir robot kolunun gerçek zamanlı optimize edilmiş şekilde hareket rotasını belirleyen Realtime Robotics "Hareket Planlama Yazılımı" sayesinde hayat buluyor.

MELSEC iQ-F PLC Serisiyle fabrikalarda tam kontrol olanağı

Mitsubishi Electric'in daha kompakt yönetim çözümleri arayan makine üreticileri için ürettiği MELSEC iQ-F PLC Serisi, ufak boyutlu tek bir üniteden tam entegrasyonlu kontrol olanağı sağlıyor. Çok daha büyük boyutlu makinelerin ya da bütün bir üretim hattının tam kontrolünü de sağlayabilen MELSEC iQ-F PLC Serisi, CC-Link IE TSN gibi tek bir ağ kullanılarak 264 hareket eksenine kadar yüksek dinamik hareket kontrolüne imkan tanıyor.

Fabrikaların ihtiyaçlarına cevap veren teknolojiler

Fuar kapsamında sergilenen yeni MELFA RV-8CRL Eklemli Kol Robotu, maliyette rekabetçi olmasının yanı sıra düşük-orta zorluk seviyesindeki alanlarda hizmet vermek üzere özel olarak üretildi. Sergilenen bir diğer teknoloji olan Mitsubishi Electric'in en küçük ve en güçlü kompakt PLC'si FX5UC Serisi Micro PLC, makine imalatçılarının ve üreticilerinin daha fazla işlevselliği daha küçük bir alana sığdırabilmelerini sağlıyor.

Otomatik ayarlama fonksiyonları ve entegre durum gözleme özelliklerine sahip MELSERVO MR-J4 Amplifikatör Serisi, makine üreticilerine çoklu ağ bağlantı seçenekleri ve kompakt boyutu ile yüksek fayda sağlamaya hazır.

ICONICS'i satın alarak otomasyon alanında gücüne güç kattı

Fuardaki standında ICONICS Yazılım Ürünleri Paketi'ni de sergileyen Mitsubishi Electric, Mayıs 2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri merkezli otomasyon yazılımı sağlayıcısı olan ICONICS'in yüzde yüzünü satın aldığını duyurmuştu. Mitsubishi Electric'in fabrika, süreç ve inşaat otomasyonu alanlarındaki kabiliyetini daha da artıran ICONICS Yazılım Ürünleri Paketi, bu alanlar için Mitsubishi Electric'in SCADA çözümlerine eşlik edecek.