Mitsubishi Electric’ten Yeni Uydu Üretim Tesisi

Dünya genelinde uzay araştırma ve uydu sistemlerinin öncüsü ve aynı zamanda Türksat 4A-4B uydularının üreticisi olan Mitsubishi Electric, Japonya’daki Kamakura Works yerleşkesinde yeni bir uydu üretim tesisi inşa etti. Bugüne kadar ana yüklenici ve üst düzey tedarikçi olarak 600’den fazla Japon ve uluslararası uydunun üretiminde yer alan Mitsubishi Electric, Kamakura Works tesisindeki yıllık toplam 10 uydu üretim kapasitesini, eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 18 uyduya çıkartmış oldu. Teknoloji devi, bu yeni yatırımıyla Japonya’da kamu sektörünün yanı sıra dünya genelinde özel sektör iletişim uydularına yönelik artan talebi karşılamayı hedefliyor.



“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, Japonya’daki Kamakura Works yerleşkesinde yeni uydu üretim tesisini hayata geçirdi. Kamakura Works tesisindeki yıllık toplam 10 uydu üretim kapasitesini eklenen yeni uydu üretim tesisi ile 18 uyduya çıkartan Mitsubishi Electric, üretim süresini ve maliyetlerini düşürerek daha yüksek bir üretim verimliliğine sahip olan bu yeni tesisle ürün kalitesini daha da artırarak rekabette bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Yaklaşık 11 milyar Yen tutarında yatırımla hayata geçirilen tesis, 13 bin 300 metrekare zemin alanı üzerine inşa edildi. Yeni uydu üretim tesisini de içerisinde barındıran Kamakura Works yerleşkesinde Japonya'nın en büyük termal vakumlu test odaları, akustik test odası ve anten test alanlarından birine sahip olan Mitsubishi Electric, söz konusu tesiste bugüne kadar çok sayıda uydunun yanı sıra dış uzayda insansız kargo ikmali için geliştirilen Japon H-II Transfer Aracı (HTV) için elektronik modüller de üretti.

İleri teknolojilerle üst düzey enerji tasarrufu

Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@ctory altyapısıyla kurulan yeni uydu tesisinde kullanılan entegre otomasyon sistemi sayesinde yüksek verimlilik, düşük maliyet ve yüksek üretkenlik sağlanacak. Yeni uydu tesisinde, enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için ısı pompalı klima sistemi, LED lambalar ve yüksek verimli transformatör gibi ileri teknoloji Mitsubishi Electric ürünleri yer alacak.

Japon kamu uyduları pazarı gelişecek

Günlük yaşamın desteklenmesi ve Japonya’nın sanayi ve bilim temellerinin geliştirilmesi için ticari uzay teknolojilerinden faydalanan gözlem, iletişim ve konumlandırma uydularını öngören Uzay Politikası Temel Planı güdümünde Japon kamu uyduları pazarının gelişim göstermesi bekleniyor. İnsanlı bir istasyonun ay yakınlarına yerleştirilmesi amacıyla ABD tarafından hayata geçirilecek Gateway projesine katılacağını geçtiğimiz yıl ilan eden Japon Hava ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) bu kararı sonrasında, kamu uydularına duyulan talebin artacağı düşünülüyor. Ayrıca küçük iletişim ve gözlem uyduları pazarının da küresel çapta büyüme göstereceği öngörülüyor.

Türksat 4A ve 4B uyduları ile küresel pazardaki konumunu güçlendirdi

Türksat A.Ş.'ye ait TURKSAT 4A ve 4B uydularının tedarikçisi olarak seçildiği 2011 Mart ayı itibariyle küresel uydu pazarındaki konumunu güçlendiren Mitsubishi Electric, 2011 Mayıs ayında Singapur’da bulunan Singapore Telecommunications Limited ile Tayvan merkezli Chunghwa Telecom Company Limited ortak girişimi için ST-2 iletişim uydusunu dünya yörüngesine yerleştirdi. 2014 yılındaysa Qatar Satellite Company (Es’hailSat) için Es’hail 2 iletişim uydusunu üretmek amacıyla sözleşme imzaladı.

Mitsubishi Electric'in uzun yıllara dayanan uydu deneyimleri arasında; Himawari-7, -8 ve -9 hava uyduları, Japonya'nın ilk özel sektör iletişim uydusu Superbird-C2 ve QZS yüksek hassasiyetli konumlandırma uydu sistemleri de yer alıyor. Kamu uyduları için geliştirdiği teknolojileri daha geniş bir alanda uygulamayı hedefleyen Mitsubishi Electric, yeni nesil mühendislik test uyduları gibi alanlara da açılarak bu sektördeki konumunu daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında

Mitsubishi Electric Corporation, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmekte 95 yılı aşkın tecrübeye sahip ve bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojileri, enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve satışında dünyadaki ileri gelen markalardan biri olarak kabul ediliyor. Mitsubishi Electric, kurumsal ilkesi “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ve çevre ilkesi “Eco Changes” (Eko Değişim) doğrultusunda küresel ve önde gelen çevre dostu bir şirket olmayı ve toplumu teknolojileriyle zenginleştirmeyi hedefliyor. Şirket 31 Mart 2019’da sona eren mali yılda 4,519.9 milyar yen* (40.7 milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirdi.

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2019’da ilan ettiği 1 USD = 111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır.

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında

“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik sistemler, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri ile görsel veri sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda.