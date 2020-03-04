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Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel kampanyalar 

Mart ayı boyunca; yeni Mitsubishi L200 modellerine 100.000 TL’ye 24 ay yüzde 0,69 faiz avantajı ile sahip olunabiliyor. Mitsubishi Outlander faiz kampanyası ise 70.000 TL’ ye 12 ay yüzde 0 faiz olarak belirlendi.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:13
Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel kampanyalar 


Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel kampanyalar 


Temsa Motorlu Araçlar, tüm Mitsubishi modellerinde Mart ayına özel yeni kampanyalarını başlattı. Mart ayı boyunca; yeni Mitsubishi L200 modellerine 100.000 TL’ye 24 ay yüzde 0,69 faiz avantajı ile sahip olunabiliyor. Mitsubishi Outlander faiz kampanyası ise 70.000 TL’ ye 12 ay yüzde 0 faiz olarak belirlendi.

Temsa Motorlu Araçlar, 2-31 Mart 2020 tarihleri arasında Mitsubishi yeni L200, Eclipse Cross, ASX, Outlander ve Space Star modellerinde uygun faiz kampanyalarını uygulamaya başladı. Mart ayında 2019 ve 2020 model Yeni L200 modellerinde 100.000 TL’ye, 24 ay, 0,69yüzde  finansman kampanyası geçerli olacak.

Mart ayında Mitsubishi Motors’un SUV modeli 2019 Eclipse Cross CVT araçlar için geçerli olan kampanyasında 50.000 TL’ ye 12 ay yüzde 0,69 kampanyası uygulanacak. Markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alan Eclipse Cross, SUV severleri yolların tozunu attırmaya davet ediyor.

Mart ayında yolların yıldızı 2019 Space Star için 36.000 TL’ ye 12 ay 0,49yüzde  finansman kampanyası uygulanırken, 2019 ASX model araç için ise 50.000 TL’ ye 12 ay 0,69yüzde  faiz olanağı sunuluyor. “Dynamic Shield” ön tasarım konseptine sahip ASX, Avrupa pazarında Outlander’den sonra Mitsubishi Motors’un ikinci en çok satan aracı olarak mini SUV konforunu dinamizmle buluşturuyor.

Üstün güvenlik, konfor ve yakıt tüketiminin bir arada bulunduğu Mitsubishi Motors’un 7 kişilik SUV aracı Mitsubishi 2019 Outlander için Mart ayı faiz kampanyası, 70.000 TL’ ye 12 ay yüzde 0 olarak belirlendi. Araç, tasarımı, üstün güvenlik özellikleri, yakıt ekonomisi, çevre duyarlılığı, sürüş performansı ve konforu ile fark yaratıyor.

Mitsubishi Mart kampanyaları, ay sonuna kadar Türkiye çapındaki tüm Mitsubishi Motors Yetkili satıcılarında meraklılarını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MitsubishiMitsubishi KampanyaTemsa Motorlu AraçlarL200Eclipse CrossASXOutlanderSpace Star
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