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Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır

COVID 19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde Mitsubishi, online hizmet vermeye başladı.

19 Nisan 2020 Pazar 10:28
Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır

Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır


TEMSA Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran COVID 19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı.


Mitsubishi yetkili satıcılarında görüntülü arama hizmeti

Mitsubishi Motors Türkiye, kurumsal web sitesi üzerinden; talep eden müşterilerine ürün gamındaki araçlarla ilgili bilgi vermek için görüntülü arama hizmetine başladı. Müşteriler, istedikleri Mitsubishi markalı araç hakkında seçtikleri yetkili satıcıdan randevu alarak, görüntülü araç tanıtım hizmetinden faydalanabiliyorlar. Mitsubishi Motors Türkiye, potansiyel müşterilerin yanı sıra, mevcut müşterilerinin yetkili servis randevularını online olarak alma imkanı sunuyor.

Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti

Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.

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