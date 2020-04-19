Mitsubishi Türkiye Yetkili Servis ve Satıcıları online hizmete hazır
TEMSA Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors yetkili satıcı ve servislerinde bütün dünyayı saran COVID 19 salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri çerçevesinde müşterilerinin, yetkili satıcı ve servis çalışanlarının sağlığı için önlem ve tedbirlerini arttırdı.
Mitsubishi yetkili satıcılarında görüntülü arama hizmeti
Mitsubishi’den tam korumalı yetkili servis hizmeti
Yetkili servis hizmetlerini tüm önlemleriyle sürdüren TEMSA Motorlu Araçlar, araç kabulü esnasında tüm araçları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor, servis işlemleri tamamlandıktan sonra yine aynı titizlikle dezenfekte ederek teslimatını gerçekleştiriyor. Ayrıca, kabul esnasındaki temizlik işleminden sonra aracın temas noktalarını maskeleme kılıfları ile sararak sonraki işlemleri gerçekleştiriyor.