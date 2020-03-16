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Mitsubishi’den bahar servis kampanyası

Temsa Motorlu Araçlar, 2016 ve öncesinde üretilmiş tüm Mitsubishi modellerinde aracın yaşının 2 katı oranında servis indirimi başlattı.

16 Mart 2020 Pazartesi 10:53
Mitsubishi’den bahar servis kampanyası

Mitsubishi’den bahar servis kampanyası

Mitsubishi Motors’un binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sürdürmekte olan Temsa Motorlu Araçlar, 2016 yılı ve öncesinde üretilmiş olan tüm Mitsubishi araçların servislerinde yüzde 20’ye varan oranlarda indirim ve tüm kredi kartlarında 6 ay taksit olanağı sunuyor.

Kampanya çerçevesinde yedek parça, yağ ve işçilikte servise götürülen aracın yaşının 2 katı oranında indirim uygulanacak.

Mitsubishi bahar kampanyası 9 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında müşteri ödemeli servis işlemlerinde geçerli olacak.

Bahar Kampanyası indirim oranları

Model Yılı

Yedek Parça, Yağ ve İşçilik İndirim Oranı

2016

%8

2015

%10

2014

%12

2013

%14

2012

%16

2011

%18

2010 ve öncesi

%20

Anahtar Kelimeler:
Temsa MotorTemsa Motorlu AraçlarMitsubishi
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