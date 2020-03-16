Mitsubishi’den bahar servis kampanyası

Mitsubishi Motors’un binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sürdürmekte olan Temsa Motorlu Araçlar, 2016 yılı ve öncesinde üretilmiş olan tüm Mitsubishi araçların servislerinde yüzde 20’ye varan oranlarda indirim ve tüm kredi kartlarında 6 ay taksit olanağı sunuyor.

Kampanya çerçevesinde yedek parça, yağ ve işçilikte servise götürülen aracın yaşının 2 katı oranında indirim uygulanacak.

Mitsubishi bahar kampanyası 9 Mart – 12 Nisan tarihleri arasında müşteri ödemeli servis işlemlerinde geçerli olacak.

Bahar Kampanyası indirim oranları