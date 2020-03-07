Mitsubishi’den servis güvencesi

Türkiye’de L200, Space Star, Eclipse Cross, ASX ve Outlander modellerinin dağıtımını yapan Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Motors araçlarının güvenirliğini “Mitsubishi Servis Güvencesi” programıyla teyit ediyor.

Mitsubishi’nin 150 yıllık mühendislik geleneğinin sonucu oluşan güven, pek çok müşterinin bir Mitsubishi Motors aracını satın almayı tercih etmesi için de önemli bir neden oluyor. Bu uzmanlığı ve itibarı daha da geliştirmek isteyen Mitsubishi Motors “Mitsubishi Servis Güvencesi” programıyla bu taahhüdü resmileştirmeye karar verdi.

1 Ocak 2020 itibarıyla tescil edilen araçlarda geçerli olan program, Mitsubishi’nin mevcut satış sonrası hizmetlerini ek ücret olmadan paketler halinde sunuyor ve kapsamını genişletiyor.

Satış sonrası hizmetlerde ‘5 yıl boyunca 100.000 kilometreye kadar’ veya ‘2 yıl boyunca sınırsız garanti’ hizmetine ek olarak, ‘Mitsubishi Care Yol Yardım Hizmeti’ ve ‘Mitsubishi Motors orijinal aksesuarlar’ için 5 yıl boyunca garanti sunuyor.

Mitsubishi’nin Avrupa pazarında hayata geçirdiği bu yeni girişim ile ilgili MME Başkanı ve CEO’su Eric Wepierre şu yorumda bulundu: “Müşterilerimize en başından beri kaliteyi taahhüt ediyoruz. MMC’nin üstün mühendisliği sayesinde bu taahhüt bize tüm araçlarımızın güvenirliği konusunda gerçek ve mükemmel bir itibar kazandırdı. Bugün yeni ‘Mitsubishi Servis Güvencesi’ programıyla Mitsubishi deneyimini daha yüksek bir seviyeye taşımayı, benzersiz yeni hizmetler sunmayı ve dolayısıyla müşteri, bayi ve marka arasındaki temel bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Wepierre sözlerini şu vurguyla tamamladı: “Bu sözü, bu yıl 150. yıldönümünü kutladığımız büyük Mitsubishi markasına da veriyoruz.”