

Motul Araç Bakım | Madeni yağ kullanırken dikkat



Dünya’nın lider madeni yağ üreticilerinden Motul araç bakımının önemine dikkat çekerek araç sahiplerini bilgilendiriyor. Araçla trafiğe çıkılan her sürüş araç sahibini, diğer sürücüleri ve yayaları etkileyen bir yolculuk olma özelliği taşıyor. Tüm kontrolleri yapılmış bir otomobil ile trafiğe çıkmanın sağladığı emniyeti, konforu ve tasarrufu önemseyerek, araç bakımlarını kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor.

Periyodik bakımlar araç sahiplerinin mutlaka yaptırması gereken bakımlardır. Ayrıca üretici önerileri doğrultusunda belirli kilometrelerde yapılan periyodik bakımlar araçların ömrünü uzatan, güvenli sürüşün anahtarı olan bakımlardır. Bunlar motor yağı başta olmak üzere, şanzıman yağı, fren yağı, soğutma suyu ve cam silecek suyu gibi araçta yenilenmesi gereken tüm sıvıları ile araçların filtreleri, motor, fren, ön takım kontrolü ve far ayarlarıdır. Tüm bu kontrollerin yapılması sayesinde motorun daha verimli, daha ekonomik ve performanslı çalışması sağlanmış olur.

Motor Yağı Değişimi ve Önemi

Aracın marka ve modeline göre değişmekle birlikte 5.000 ile 30.000 kilometrelik sürüş süresi sonunda motor yağı zamanla işlevselliğini kaybeder. Yenilenen motor yağı uzun vadede motordaki aşınmaları ve aşırı ısınmaları azaltır. Yağ değişimi motorun ömrünü uzatır, aracın performansını iyileştirir ve yakıt tasarrufu sağlar. Bu sayede araç sahipleri araçlarını daha uzun süre kullanarak ve yakıt tüketimini optimize ederek bütçelerine de katkı sağlamış olurlar.

Araçlar Kullanılmasa da Bakım Yapılmalı

Araç Sahiplerinin Kendilerinin Yapabileceği Bakımlar

Araçların kullanılmadığı, garajlarda, otoparklarda kaldığı sürece bakıma ihtiyacı olmadığı algısı, yanlış bir algıdır. Bakımı yapılmayan araç zamanla yıpranmaya başlar ve parçalar görevlerini verimli şekilde yerine getiremez. Kapalı durumda özelliğini çok uzun süre yitirmeyen motor yağı, araca konduktan sonra uzun süre motorun içinde beklediğinde işlevselliği azalır. Sürtünme ve motorun ısınmasına karşı en etkili koruyucu olan motor yağının tam performansla çalışmaması, motorda arızalara ve bunun sonucu maddi kayıplara sebebiyet verir.

Araçların servise götürülemediği zamanlarda bile yapabilecek bakımlar vardır. Her sürücünün keyifle yapabileceği motor yağı seviyesi kontrolü, araç içi temizliği, silecek ve silecek suyu değişimi, motor soğutma suyu değişimi, polen filtresi değişimi bunlardan bazılarıdır.

Gerek kendinizin gerekse trafikteki diğer araçların ve yayaların güvenliğini tehlikeye atmamak için bu uyarıları dikkate alarak araç bakımlarınızı ihmal etmeyin.

MOTUL HAKKINDA

Motul, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren, madeni yağ alanında uzman, Fransa merkezli bir üreticidir. Otomotiv, motosiklet, ağır vasıta, marine yağları ve Motul Tech birimi aracılığı ile endüstriyel yağların formülasyonu, üretimi ve dağıtımında uzmanlaşmıştır. 165 yıldan uzun süredir ürünlerinin kalitesi, yenilikçiliği ve motorsporlarındaki etkinliği ile tanınan Motul, ayrıca sentetik yağ uzmanı olarak da bilinmektedir. 1971 yılında Motul, havacılık endüstrisinden kaynaklanan ester teknolojisini kullanarak otomobil motorları için - 300V olarak ünlenen - %100 sentetik yağ formülasyonunu ilk kez üreten yağ üreticisi olmuştur. Yıllar içinde Motul, yarış dünyasındaki birçok takım ve üreticinin resmi tedarikçisi olarak geniş tecrübe kazanmış ve onun bu bağlılığı, motorsporlarının teknolojik gelişimine katkıda bulunmuştur.Motul, motorsporlarındaki teknolojik gelişimlerini ilerletmek için birçok üretici ve yarış takımının ortağıdır. Birçok uluslararası yarış takımı için resmi bir tedarikçi olarak yatırım yapmıştır: Arazi yarışı, test sürüşleri, Enduro, Dayanıklılık, Superbike, Supercross, Rallycross, Dünya GT1, 24 Saatlik Le Mans (otomobil ve motosiklet), 24 Saatlik Spa, Le Mans Serisi, Andros Trophy, Paris-Dakar, 8 Saatlik Suzuka, Bol d'Or, Daytona 200 mil motosiklet yarışı bunlardan sadece bazılarıdır.