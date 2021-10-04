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Offroad Coşkusu Karabük'te Yaşandı

Nissan Navara ile yarışan Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinciliğin sahibi olurken, Bitçi Racing Team adına Can-Am X3 ile Ertan Nacaroğlu-Eray Yanpar ikinciliği ve ferdi olarak Mitsubishi L200 ile yarışan Mustafa Saray-Samet Zurnacı üçüncülüğü kazandılar.

04 Ekim 2021 Pazartesi 18:17
Offroad Coşkusu Karabük'te Yaşandı

Offroad Coşkusu Karabük'te Yaşandı

Karabük Offroad Kulübü (KARDOFF) tarafından düzenlenen PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 3. ayak yarışı, 02-03 Ekim tarihlerinde 29 araç ve 58 sporcunun katılımı ile Karabük’te gerçekleştirildi. Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in de takip ettiği ilk gün mukavemet etabında yarışan ekipler, ikinci gün ise ikili kalkış formatındaki seyirci etabında kalabalık izleyici topluluğuna heyecan dolu anlar yaşattı.

Oldukça çekişmeli geçen yarış sonunda EVL Garage adına Nissan Navara ile yarışan Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinciliğin sahibi olurken, Bitçi Racing Team adına Can-Am X3 ile Ertan Nacaroğlu-Eray Yanpar ikinciliği ve ferdi olarak Mitsubishi L200 ile yarışan Mustafa Saray-Samet Zurnacı üçüncülüğü kazandılar.

Nacaroğlu-Yanpar ekibi aynı zamanda Sınıf SSV birincisi olurken, Sınıf 1'de Suzuki Grand Vitara ile Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, Sınıf 2'de ANDOFF Offroad Team adına Isuzu Rodeo ile Bekir Sami Başkal-Önder Akcengiz, Sınıf 3'te Toyota Land Cruiser ile Engin Öztürk-Mehmet Özdemir ve Sınıf 4'te de Kenan Özsoy-Harun Deynek birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın takımlar birincisi ise 3 ekiple mücadele eden Bitci Racing Team oldu. yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporcuların ödüllerini Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Akın, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ve organizasyon yetkilileri takdim etti.

PETLAS 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 4. ayak yarışı Sinop Offroad Kulübü (SİNOFF) tarafından 30-31 Ekim tarihlerinde organize edilecek.

Anahtar Kelimeler:
OffroadKarabük
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