Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ortak, araç kiralama hizmetine başladı

2022 yılı başında temelleri atılıp, sonbaharda kullanıcıları ile buluşan Ortak, geçtiğimiz Aralık ayında fonbulucu üzerinde çıktığı kitle fonlama kampanyasını 28 saat gibi kısa bir sürede kapattı ve %120 oranında hedefine ulaştı.

14 Mart 2023 Salı 10:35
Ortak, araç kiralama hizmetine başladı

Ortak, yüzlerce lokasyondan araç kiralama hizmetine başladı

Kiralamanın pazaryeri olarak kendini konumlayan Ortak, bünyesine araç kiralama kategorisini de ekleyerek araç kiralamak isteyen kullanıcılara geniş seçimli bir alternatif oldu. Artık Ortak kullanıcıları diledikleri marka aracı Türkiye’nin her yerinden ve dünyada onlarca noktadan kiralayabilecekler. 

2022 yılı başında temelleri atılıp, sonbaharda kullanıcıları ile buluşan Ortak, geçtiğimiz Aralık ayında fonbulucu üzerinde çıktığı kitle fonlama kampanyasını 28 saat gibi kısa bir sürede kapattı ve %120 oranında hedefine ulaştı.

Ortak Genel Müdürü Enes Güren verdikleri hizmeti şu şekilde özetliyor: “Ortak kullanıcılarına hem Türkiye hem dünyada pek çok lokasyonda rakiplere kıyasla oldukça geniş bir alanda araç kiralama hizmeti sunuyoruz. Üyelerimiz Türkiye’deki tüm havalimanları, şehir merkezleri ve araç kiralama firmalarınının bulunduğu her yerden, yurt dışında ise havalimanları ve şehir merkezlerinden, Ortak aracılığıyla araçlarını güvenle kiralayabilecekler. Ortak altyapısı, sektördeki farklı kiralama firmalarından ilanları içerdiği için üyelerimize diğer tüm platformlardaki en uygun seçenekleri paylaşıyor ve en iyi fiyat avantajını sunabiliyoruz.”

Sektör iş birliklerinin önemini vurgulayan Güren, “Otomobil, kiralama eğiliminin en sık görüldüğü kategorilerden biri. Yakın zamanda yaptığımız yeni entegrasyonlarla yüzlerce ilanı platformumuza ekledik. Sektördeki iş ortaklarımızı geliştirmeye ve kullanıcılarımıza daha geniş ürün yelpazesi sunmaya çalışıyoruz” diye belirtti.

Güren, “En çok ekonomik sınıfta ve az yakıt tüketen araçlara ilgi duyulurken bu araçların fiyatları günlük 240 TL'den başlıyor. Tatil ve gezi gibi amaçlar için kiralama yapanlar, daha geniş ve konforlu modelleri tercih ediyor. Bunların yanında SUV modeller de piyasada her zaman popüler” diyerek Ortak’ta her ihtiyaca yönelik otomobil kiralamalarının mümkün olduğunu belirtti. Müşteri deneyimini de değinen Enes Güren: “Operasyon ekibimiz araç kiralamak isteyen her kullanıcımız ile birebir ilgileniyor, rezervasyon yapan kullanıcılarımıza kiralama süresi boyunca destek veriyoruz. Araç kiralamada da kullanıcı deneyimi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz” dedi. 

Ortak kullanıcıları otomobilin yanı sıra villa, koşu bandı, anne bebek ürünleri, elektronik cihazlar, mutfak aletleri ve kamp ekipmanları gibi pek çok farklı ürünü de uygulama üzerinden kiralayabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül
Hyundai Good Design’dan Beş Farklı Ödül
Rolls-Royce Motor Cars, İstanbul satışlarında rekor kırdı
Rolls-Royce Motor Cars, İstanbul satışlarında rekor kırdı
Hasarlı trafik kazalarında emsal karar | Araç Mahrumiyet Bedeli ödenecek
Hasarlı trafik kazalarında emsal karar | Araç Mahrumiyet Bedeli ödenecek
Goodyear’dan keyifli bir sömestr tatili için ipuçları
Goodyear’dan keyifli bir sömestr tatili için ipuçları
Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği
Goodyear ve Gatik'ten önemli iş birliği
Yük ve Personel Taşıma Sepetleri Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
Yük ve Personel Taşıma Sepetleri Nedir ve Hangi Alanlarda Kullanılır?
Renault 2022 yılının en hızlı büyüyen ticari araç markası oldu 
Renault 2022 yılının en hızlı büyüyen ticari araç markası oldu 
Dacia'ya iki ödül birden
Dacia'ya iki ödül birden
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
TürkTraktör 600 Bininci Motorunu Üretti
Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak
Togg, CES’te duyuları harekete geçiren mobilite deneyimi yaşatacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim