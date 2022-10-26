Oto Şarj istasyonu nasıl kurulur? | Geleceğin en kazançlı yatırımı

Oto Şarj istasyonu nasıl kurulur? | İşte geleceğin en kazançlı yatırımı



Hızla değişen dünyanın içinde hem anlamda yenilenmiş olarak yerimizi almak zorundayız. ‘Vale’’nin CEO’su Mehmet Göksu dünyanın en temel sektörlerinden biri olan otomotiv bu değişimden nasibini büyük ölçüde aldığını belirterek şunları söylüyor. “Öyle ki; çok kısa bir süre içinde otomobil teknolojisi ve bu teknolojinin enerji kaynağı tamamen değişecek. Yerli otomobil TOGG'un 2023 yılın da caddelerde boy göstermesi ile birlikte elektrikli araç sayısında patlama bekleniyor. Buna bağlı olarak da şarj istasyonlarına da büyük görev düşecek. Bu nedenle oto şarj istasyonları önünde kuyruklar oluşacak. Oto şarj istasyonları sayısının da artması gerekmekte. Özellikle bu yıl Oto Şarj istasyonlarının az olması nedeniyle Avrupa’dan gelen elektrikli otomobil sahibi gurbetçiler büyük zorluklar yaşadı. İşte bu yüzden sizleri ‘Vale’ Şarj İstasyonlarına yatırım yapmaya davet ediyorum”.

Dünya temiz enerjiye yönelirken elektrikli araçların ikinci el piyasası da oluşmaya başladı. Fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli otomobiller çok hızlı almaya başladı. İşte bu konu ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kamu kurumları ve ‘Vale’ Şarj gibi özel markalarının katkısıyla Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası ve Türkiye’de elektrikli araçların gelişimine dair projeksiyonu oluşturuldu.

‘Vale’ Oto Şarj İstasyonları en çok kazandıran yatırım olacak.

Otomotiv endüstrisi büyüklüğünün yanı sıra, Şarj istasyonu sektöründe, otomotiv endüstrisi üzerindeki potansiyel etkisi çok büyük taşıyor. Çünkü şarj istasyonlarının sayısının artması, tüketici üzerinde belirleyici etkiye sahip olacak. Şarj istasyonlarının artışı sayesinde, otomotiv dünyasında elektrikli araçlara geçişi hızlanacak. Bu konuda sektöre yeni giren Oto Şarj markası ‘‘Vale’’ hem yatırımcıya hem de araç sahiplerine büyük kolaylıklar sağlıyor.

Güneş enerjisinin başarılı kuruluşu Göksu Solar’ın elektrikli otomobillere şarj hizmeti veren markası ‘Vale’’nin CEO’su Mehmet Göksu’nun da belirttiği gibi, 2025'te yıllında Türkiye yollarında 180 bin, elektrikli araç olacak ayrıca ülkemizde elektrikli araç stoku 400 bin olması bekleniyor. Mehmet Göksu ve ‘Vale’ AR-GE ekibi oto şarj konusunda ki gelişmeleri ve fırsatları öğrenmek için yatırımcıları Voli Fuar Hizmetleri A.Ş. tarafından, 26.10.2022 - 28.10.2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı ‘Electric Vehicle’ kısa adıyla “EV Charge Show” fuarındaki ‘Vale’ Oto Şarj standına davet ediyor.

Oto Şarj sektöründe ‘‘Vale’’ ve benzeri markalar Devlet desteğinden memnun.

Şarj İstasyonlarının altyapısı oluşturuldu

‘Vale’ Oto Şarj’ın kurucusu Mehmet Göksu şarj istasyonlar ile ilgili olarak devlet kanadında ki gelişmeleri şöyle özetliyor: “Oto şarj konusunda Bakanlık, hızlı şarj istasyonu yatırımını teşvik etmek amacıyla "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı’nı başlattı. Bu program ile hızlı şarj istasyonu kurulumuna hibe verilecek olması yeni doğan bu sektör için güç verecek. Sağlanacak desteklerle 81 ilde kısa sürede 1560 noktada hızlı şarj istasyonu kurulması bekleniyor. programdan İstasyon başına 250 bin liraya kadar destek verilmesi planlanıyor. Ayrıca yerli malı olan şarj istasyonlarına ilave yüzde 20 destek verileceğini de sevinçle öğrendik. Ancak yatırımcılar şarj istasyonu kurulumu ile ilgili olarak ‘Vale’ Şarj gibi profesyonel kuruluşlardan destek almalı.”

Göksu Solar’ın ve ‘Vale’ markasının CEO’su Mehmet Göksu, şarj noktaları ile ilgili yatırımlarını anlatırken özellikle yapılan yasal düzenlemelerin sektöre katkısına değindi. “Öncelikle, iki bakanlığın iş birliği yapması ortaya olumlu sonuçlar çıkardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığımızın koordinasyonunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili kamu kurumlarının aktif katılımının sağlanması çok sevindirici. Bizde özel sektör olarak bu alanda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Türkiye için elektrikli araç şarj altyapısına yönelik mevzuat, standartlar, destekler gibi başlıklardan oluşan kapsamlı bir plan hazırlanması bizim için sevindirici. Yürütülen çalışmalar neticesinde, şarj sektörünün serbest piyasa koşullarında, etkin ve sürdürülebilir bir yapıda gelişmesini bekleniyor. Buna uygun bir mevzuat altyapısı oluşturuldu. 7346 sayılı Kanun düzenlemesi yapıldı. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda, şarj hizmeti sunulmasına yönelik yasal çerçeve de tesis edildi. Bizde özel sektör olarak tüm bu yenilikleri ve çalışmaları yakından takip ediyoruz. EPDK’nın yayımladığı yönetmelik ile de detayları netleşen mevzuatları ve kapsamında şarj hizmeti faaliyetleri lisansa ve sertifikaya tabi hale getirildi. Böylece yasal standartlar oluşmuş oldu. Böylece yatırımcıların önü açıldı.

Otomotiv dünyasına yeni bir sektör doğdu

Küresel arenadaki dönüşüm, Türkiye’de otomotiv sanayinin konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor. Otomotiv endüstrisinde yenilikçilik alanında hızlandırıcı etki oluşturması bakımından, elektrikli araçlar yaygınlaştırılacak. Elektrikli araçların kullanılmaya başlamasıyla yeni bir sektör daha ortaya çıktı. Bugün henüz gelişiminin başında olan şarj istasyonu sektörünün, 2030 yılında yaklaşık 1,5 milyar dolar yatırımla kurulan 165 binin üzerinde şarj soketinin hizmette olacağı tahmin ediliyor.

‘Vale’ şarj istasyonlarında gerçek anlamda kazan-kazan sistemi işliyor.

‘Vale’ Şarj AR-GE ekibinin araştırmalarına göre; Bu gün Türkiye’de 2 bin 600’ü aşkın elektrikli şarj istasyonu bulunuyor. Bunun şehirlere göre dağılımı ise şöyle, İstanbul’da yaklaşık 670 şarj istasyonu var. Ankara ve İzmir’de 330’er adet şarj istasyonu hizmet veriyor. Bursa’da ise 210 adet istasyon kuruldu. Akdeniz Bölgesi’nde de yaklaşık 120 adet istasyon çalışıyor. Bu şarj istasyonlarında 4 bin 600 adetlik soket bulunuyor. ‘Vale’ markasının CEO’su Mehmet Göksu hızla gelişecek olan bu sektörden yatırımcıların pay alması gerektiğini vurgulayarak ‘Vale’ Şarj siteminin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: “öncelikle, ‘Vale’ şarj istasyonları hakkında bir ön bilgi vermek istiyorum. ‘Vale’ Şarj İstasyonlarında yüzde 100 yerli teknoloji ile kurulum yapılıyor. Vale markası taşıyan 400K DC Elektrikli Araç Şarj Elektrikli Oto şarj istasyonlarında Tüm Üretim Aşamaları Türk Mühendisleri tarafından projelendirilip üretiliyor.

İkinci önemli nokta, ‘Vale’ Şarj istasyonlarında eleman çalıştırma zorunluluğu yok. Çünkü araç sahipleri evlerinde ki bir cihazın fişini takar gibi otomobillerini şarja takabilirler. Tüm ödemeler kredi kartı ile ve ‘Vale’ uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Yatırımcı ‘Vale’ satış sistemi içindeki tüm desteklerden yararlanabiliyor. Kısacası hiçbir harcama yapmadan bir tesis sahibi oluyor.

Oto Şarj’da Dolum Ücretleri

Otomobiller için şarj istasyonlarında ücretlendirme birden fazla ölçüye göre belirleniyor. İlk olarak üretim, kurulum ve işletim giderleri temel alınacak. Ayrıca şarj istasyonunun akım gücüde fiyat belirleyen bir unsur olacak. Elektrikli otomobilin sahip olduğu şarj özellikleri ve hızı da fiyat belirleyen bir unsur. Otomobillerde ki kapasite değerleri de önemli yüksek kapasiteli bir otomobil yüksek akım ile şarj edildiğinde daha uygun bir fiyat ortaya çıkıyor oysa kapasitesi düşük bir araç yüksek akımla şarj edildiğinde daha yüksek fiyatlar gözlemleniyor. Bu konuda da ‘Vale’ Markasının farklı çözümleri var. Bu çözümler yatırımcıya kazanç sağlarken, otomobil sahiplerini de koruyor.