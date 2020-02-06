Otokar 2019'u rekor büyüme ile tamamladı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019'u ciroda yüzde 45 artışla 2,4 milyar TL'ye taşıdıklarını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Hem dünya hem Türkiye ekonomisi için zorlu bir yılı geride bıraktık. Küresel belirsizliklere rağmen ülkemiz otomotiv ve savunma sanayiini yurt dışında başarılı bir şekilde temsil etmek için büyük gayret gösterdik. Ticari ve askeri araçta geniş ürün gamımız, teknolojimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetimiz ile global markalar arasındaki yerimizi kuvvetlendirdik. 2019'da bir önceki yıla kıyasla ihracatımız yüzde 78 arttı. Net kârımız ise yüzde 114 artışla 352 milyon TL seviyesine ulaştı" dedi.

Türkiye'nin öncü otomotiv ve savunma sanayi şirketi Otokar, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, 2019'u yüzde 45’lik rekor büyüme ile tamamladı. Otokar’ın global ölçekte yaşanan belirsizliklere ve iç pazardaki daralmaya rağmen kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden uzun vadeli hedeflerine odaklandığını belirten Genel Müdür Serdar Görgüç; “Stratejimizi ihracatımızı artırma ve globalleşme olarak belirledik. Sürdürülebilir büyümemizi koruma hedefiyle yolumuza cesur adımlarla devam ediyoruz. 2019 yılında ihracatımız yüzde 78 artışla 340 milyon ABD doları olarak gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı ise yüzde 80’e ulaştı. Rekor bir büyümeye imza atarken net kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 114 arttı ve 352 milyon TL oldu. 2019 yılında Ar-Ge’ye 136 milyon TL harcadık" dedi. Otokar'ın 2019'da ticari araç ve savunma sanayii satışlarını dengeli tuttuklarının altını çizen Serdar Görgüç, iki ürün grubunun da ciro içerisindeki payının benzer oranlarda gerçekleştirdiğini belirtti.

“ULUSLARARASI RAKİPLERİMİZİ GERİDE BIRAKIYORUZ”

Otokar’ın ulaştığı başarıda en büyük motivasyonunun aldığı görevi başarıyla yerine getirme azmi olduğuna dikkat çeken Görgüç; “Geride bıraktığımız 57 yılda ülkemize ve kullanıcılarımıza duyduğumuz sorumlulukla pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik. Hem ticari araçta hem de savunma sanayiinde hepsi ile ayrı ayrı gurur duyduğumuz projelere imza attık. Bu bilinç ve sorumlulukla ülkemiz otomotiv ve savunma sanayiinin yurt dışında başarılı bir şekilde temsil edilmesi için büyük gayret gösterdik. Emeklerimizin karşılığını uluslararası rakiplerimizi geride bırakarak pek çok zorlu global ölçekli projeyi üstlenerek aldık, üzerimize aldığımız tüm görevleri başarıyla gerçekleştirdik” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin kara araçları ihracatında 2019 yılında yüzde 73’lük bir artış elde ettiğini belirten Serdar Görgüç, savunma ve ticari ürünlerin ihracat çalışmalarıyla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin tek milli kara sistemleri üreticisi olan Otokar olarak Sakarya’da tasarlayıp ürettiğimiz zırhlı araçlarımızı ihraç etmeye 2019 yılında da devam ettik. Savunma sanayii ihracatımızı bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkardık. Kullanıcı beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip bu doğrultuda üretim yapan şirketimiz, ticari araç tarafında da büyümeye ve yeni pazarlara açılmaya devam etti. Otobüs tarafında iç pazardaki yüzde 58’lere ulaşan daralmayı ihracat ile aşıp Avrupa’da başta olmak üzere birçok ülkede ürün parkımızı büyüttük. Başarıyla hizmet veren otobüslerimiz bugün 50'den fazla ülkede milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Sadece Fransa'da yolcu taşımacılığında kullanılan Otokar markalı otobüs sayısı 2 bin 200'ün üzerine çıktı. Hedefimiz yakın gelecekte otobüste Avrupa başta olmak üzere pazar payımızı artırmak ve global ölçekteki konumumuzu hızla yukarı taşımak."

“YURT DIŞINDAKİ ŞİRKET SAYIMIZ ARTIYOR”

Otokar'ın faaliyet gösterdiği bölgelerde bağlı olduğu ortaklık ve iştirakleri ile konumunu güçlendirmesinin, geçen yılki büyümesine olumlu etkileri olduğunu kaydeden Görgüç; "Yurtdışındaki büyümemizi yeni başarılarla taçlandırma hedefiyle yurt dışındaki dördüncü şirketimizi Kazakistan'da kurduk. Halihazırda askeri ve ticari ürünlerimizin aktif olarak kullanıldığı Kazakistan ve Orta Asya Bölgesi’nde, yeni şirketimizle ortak ürün geliştirme, yerel iş ortaklıkları, yerel üretim, teknoloji transferi gibi farklı iş birliği fırsatlarını da değerlendirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

“İLKLERİN ÖNCÜSÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Son 10 yılda Ar-Ge faaliyetlerinden aldığı güçle dünya pazarındaki yükselişine devam eden Otokar'ın yeni teknoloji ve uygulamalarda da önemli adımlar attığına dikkat çeken Serdar Görgüç; "Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, mühendislik ve üretim kabiliyetimiz, kullanıcı isterlerine uygun üretim esnekliğimiz sayesinde hem ticari hem de savunma sanayiinde sektörümüzün öncüsü konumuna ulaştık. 2019 yılında 136 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdik. 2010’lu yılların başında ülkemizin ilk elektrikli otobüsünü geliştiren şirketimiz, 2019 yılında alternatif yakıtlı araçlar konusunda önemli çalışmalara imza attı. 12 metrelik yeni elektrikli şehir içi otobüsümüzü ürün ailemize ekledik. Aracımızın Avrupa’daki tanıtım çalışmalarına devam ediyoruz. Öte yandan Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep IIe'yi geliştirip tanıtımını yaptık. Bu ürünlerimizin Otokar’ın elektrik, dizel ve hibrit gibi alternatif yakıtlardaki deneyimini artırmasını, otonom araçlara doğru geçişi hızlandıracak bir bilgi birikimi kazandırmasını hedefliyoruz. Geleceğe hazır ve geleceğe yön veren bir şirket olabilmek için çalışmaya, yatırıma devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.