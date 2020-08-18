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Otokoç Otomotiv'e Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülü

18 Ağustos 2020 Salı 13:30
Otokoç Otomotiv'e Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülü

Otokoç Otomotiv'e Türkiye'nin en iyi iş yeri ödülü

Türkiye’nin lider otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketi Otokoç Otomotiv, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından düzenlenen “Kincentric Best Employers 2019 ” araştırma sonucuna göre “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülünün sahibi oldu.

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici yaptığı değerlendirmede; “İnsanı odağımızdan ayırmadan, çalışma arkadaşlarımızın ve müşterilerimizin deneyimini nasıl en iyi seviyeye taşıyabiliriz?” sorularının yanıtları üzerine çalıştığımız Otokoç Otomotiv’de, çalışma arkadaşlarımızın yarattığı katma değer ile büyüyen ve kıymetlenen bir kurum olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Stratejilerimizin arasında olan güçlü insan kaynağına verdiğimiz önemin bir göstergesi “Yetkin ve Mutlu Çalışan” adına yaptığımız çalışmalar ve uygulamalarımızın sonucu olan bu ödül bizim için çok değerli” şeklinde ifade etti.

Bu yıl 13.sü düzenlenen ve kurum içi çalışan deneyimleri ile belirlenen “Kincentric En İyi İş Yerleri Programı” araştırma sonucuna göre Otokoç Otomotiv, Çalışan Bağlılığının yanında “Bağlı Kılan Liderler, Çeviklik, Yetenek Odağı” alanlarında gösterdiği yaklaşım ile ödülü almaya hak kazandı.

Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan Kincentric Best Employers Programı, iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalar kapsamında bu sene 50 farklı sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 200 şirket çalışanıyla yapıldı. Çalışanları için en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını yaratan 32 şirket (60.000 çalışan) kendi çalışanları tarafından Yüksek Bağlılık, Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek Odağı’nı kapsayan 4 farklı ölçüm alanındaki değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirildi.

Otokoç Otomotiv Hakkında

Koç Topluluğu’nun otomotiv sektöründeki ilk yatırımı olarak 1928 yılında kurulmuş olan ve otomotiv tarihini başlatan Otokoç Otomotiv, bugün; Otokoç, Birmot, Avis, Avis Filo, Budget, Otokoç Sigorta, Zipcar, Otokoç 2. El, Otokoç Parça ve Lastick markalarıyla hizmet veren, Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendeciliği, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketidir. Birmot çatısı altında Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markalarıyla, Otokoç çatısı altında ise Ford, Ford Trucks ve Volvo markalarıyla yeni araç satışı, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça satışı, sigorta ve finansman, aksesuar satışı, 2. el araç satışı ve araç koruma sistemlerini, özetle tüm otomotiv çözümlerini tek çatı altında müşterilerine sunuyor. Araç kiralamada ise Avis ve Budget markalarıyla kısa dönemli kiralama; Avis Filo ile uzun dönemli kiralama, diğer adıyla operasyonel kiralama; Zipcar markasıyla ise saatlik kiralama yani araç paylaşımı hizmetlerini müşterileriyle buluşturuyor. Otokoç Otomotiv, “Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşı olma” vizyonu ile faaliyetlerine devam ediyor.

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