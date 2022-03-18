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Otomobil alırken, anlaşmalı ekpertiz tuzağı kurmuşlar

İstanbul'da şubat ayında beğendiği bir otomobili alan Miktat Fırat, satıcının götürdüğü ekspertiz firmasına güvenerek, onlarca problemi olan ve kilometresi 300 bin düşürülmüş otomobili satın aldı.

18 Mart 2022 Cuma 19:29
Otomobil alırken, anlaşmalı ekpertiz tuzağı kurmuşlar

Otomobil alırken, anlaşmalı ekpertiz tuzağı kurmuşlar


İstanbul'da internette gördüğü bir otomobili beğenerek almak isteyen Miktat Fırat, otomobili satan kişi ile ekspertiz firmasının tuzağına düştü. İddiaya göre, kilometresi gizlenen ve ekspertiz raporuna göre hasarları belirtilmeyen otomobili alan Fırat, gerçeği bir başka ekspertiz firmasına götürdüğünde öğrendi.


Otomobili aldıktan kısa süre sonra sorunlarla karşılaşan Miktat Fırat, araç muayene istasyonunda çalışan bir tanıdığının yönlendirmesi ile otomobili, başka bir ekspertiz firmasına götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin kilometresinin düşürüldüğünü ve çok sayıda sorunun bulunduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Miktat Fırat, hem ekspere hem de otomobili satın aldığı kişiye ulaştı. Fırat, eksperin ve otomobili satın aldığı kişinin kusurları kabul etmediğini söyledi. Fırat, hem ekspertiz firmasından hem de otomobili aldığı kişiden şikayetçi oldu.


"BANA DEVLET BİR ŞEY YAPAMAZ GİT BABANA ŞİKAYET ET"

Yaşananları anlatan Miktat Fırat, "Bugün yalan beyanda bulunan eksperi aradım. Bana, 'Devlet bana bir şey yapamaz' dedi. Aracı aldığım kişi ile görüştüm. Böyle bir araç satmadığını söyledi. Nasıl bir dolandırıcılığa düştüm anlamıyorum" şeklinde konuştu.

"106 BİNE SATTILAR, '80 BİN TL'YE GERİ ALIRIZ' DİYORLAR"

Otomobili satın alırken Miktat Fırat'ın yanında bulunan Serkan Özfırat, "Onların yaptırdığı eksper ile bizim yaptırdığımız arasında hiçbir benzerlik yok. Airbagler dahil her yerde oynama var. İlk görüştüğümüzde bize '1 ay süre verin aracı geri alacağız' dediler. Ama şimdi görüşüyoruz, 'böyle bir araç satmadık' diye inkar ediyorlar. Aracı bize 106 bin TL'ye sattılar, elimizde satış kağıtları var, '80 bin TL'ye geri alırız' diyorlar" ifadesini kullandı.

"300 BİN KİLOMETRE FARK VAR"

Yapılan son ekspertizle aracın tüm problemlerini ortaya çıkartan Ferdi Gökçe, "Araçta ağır hasar var. Arkadaşları kendi tanıdıkları yerlere götürmüşler. Elimizde raporları var demişler ki aracın motoru yüzde 80 iyi durumda ama öyle bir şey yok. Motor bitik durumda. 170 bin kilometre dedikleri araç 470 binde. İnsanlar o heyecanla iyi bir araç aldıklarını sanıp koşa koşa notere gitmişler" dedi.

Anahtar Kelimeler:
EkspertizOtomobil Satışı
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