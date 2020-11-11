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Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor

Türkiye Ralli ve Historic Ralli Şampiyonları ile offroad, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonlar, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

11 Kasım 2020 Çarşamba 18:23
Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor

Otomobil Sporlarında Şampiyona ve Kupalar Başlıyor

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemeyen otomobil sporları organizasyonları, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınan uygunluk ile 21 Kasım’dan itibaren 6 hafta boyunca Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda gerçekleştirilecek.

Türkiye Ralli ve Historic Ralli Şampiyonları ile offroad, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonlar, Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Tüm branşlarda yarışlara katlım bedeli alınmayacak ve katılımcılar sadece sigorta bedeli ödeyecekler. Ayrıca tüm branşlar için yarışmacı ve sürücü lisansları 250 TL olacak. Organizasyonlara katılacak sporculardan yarıştan en geç 5 gün önce PCR testi yaptırması istenecek.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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