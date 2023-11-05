Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Otomobiller için en ucuz yakıt geliyor

Ekonomik ve çevre dostu CO2 otomobil yakıtının geliştirilme süreci tamamlanmak üzere. Litre fiyatı 30 lira civarında olması beklenen yakıt havadan yakalanacak.

05 Kasım 2023 Pazar 11:16
Otomobiller için en ucuz yakıt geliyor






Otomobiller için en ucuz yakıt geliyor

Bir yanda hidrojen bazlı akaryakıt geliştirme süreci devam ederken, diğer yandan sayıları her gün binlerle artan elektrikli otolara yeni bir seçenek daha ekleniyor. Yeni enerji kaynağı geliştirilen yöntemle havadan yakalanacak. 

KORBON NÖTR YAKIT NEDİR?

Karbon nötr nedir? Karbon nötr olmak, atmosfere salınan karbondioksite eşdeğer miktarda karbondioksiti başka yollarla dengeleme anlamına gelir. Karbon emisyonlarının sıfır olmasının koşullarından birisi, işletmelerin tamamen yenilenebilir enerji kullanımıdır.


Elektrikli arabalara en büyük rakip olarak değerlendirilen CO2 nötrl yakıtların yakın gelecekte otomobil dünyasında büyük değişimlere öncü olabileceki bildiriliyor. Porsche ve ortakları CO2 nötr e-yakıt üretiminde ilerleme kaydediyor. Litre fiyatının da 30 TL civarında olması öngörülüyor.

Yenilikçi doğrudan hava yakalama teknolojisi CO2 ile yeşil hidrojeni birleştirerek e-yakıtlar için metanol üretiyor.

Porsche ve ortakları, Şili'deki Haru Oni demonstrasyon tesisinde e-yakıt üretimi konusunda ilerleme kaydediyor.

Bir sonraki adım, üretimi mümkün olduğunca sürdürülebilir kılmak için atmosferden doğrudan hava yakalama teknolojisini (DAC) geliştirmek olacak.

E-YAKIT ÜRETİMİ

DAC, rüzgârla üretilen enerjiyle çalışan elektroliz kullanılarak tesiste üretilen yeşil hidrojenle birleştirmek için atmosferdeki CO2'yi yakalıyor.

Hidrojen ve CO2 bir sentez işleminde birleştirilerek metanol elde ediliyor ve bu da e-yakıt üretmek üzere işleniyor.

E-yakıt ise kimyasal olarak fosil yakıt benzinine eşdeğer olan sentetik bir benzin. Bu yakıt mevcut motorlarda kullanılabilir ve gelecekte büyük ölçekli üretim yapılması halinde mevcut altyapı ve benzin istasyonları kullanılarak da tedarik edilebilir.

Bu yılın başlarında üretime başlayan Haru Oni tesisi biyokütleden üretilen CO2'yi kullandı. Bu nedenle kullanılan bitki maddesi büyürken CO2'yi emdiği için süreç CO2-nötr olarak açıklandı.

Aynı zamanda DAC tesisleri her yerde kurulabilir ve yeşil yakıtın seri üretimi için gereken büyük hacimlerde gaz üretmek için ölçeklendirilebilir.

YAN ÜRÜN SU

Atmosferden CO2 çıkarmanın ilk aşaması, CO2'yi hapseden bir filtre malzemesinden geçirmeden önce büyük kir parçacıklarını gidermek için havayı temizlemek. Bu işlem tamamlandıktan sonra, CO2 malzemenin ısıtılmasıyla çıkarılıyor ve geriye yan ürün olarak sadece su kalıyor.

Tüm süreç için elektrik rüzgâr türbini tarafından üretiliyor. Bir enerji elektrolizörü suyu hidrojen ve oksijene ayırarak saf hidrojen üretiyor ve aynı rüzgârla üretilen elektrik, DAC tesisini de çalıştırıyor. Elektrolizden elde edilen atık ısı yakalanıyor ve CO2 çıkarma işleminde kullanılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNTEM

Bitmiş sentetik yakıt hâlâ karbon içeriyor ve bu karbon yakıt kullanıldığında açığa çıkıyor olsa da karbon fosil bazlı değil, dolayısıyla süreç döngüsel ve sürdürülebilir oluyor. Atmosferden alınan CO2 tekrar atmosfere salınmış oluyor. 

Potsdam İklim Etki Araştırmaları Enstitüsü tarafından bu yılın başlarında yayımlanan bir rapora göre, proje büyük bir potansiyel gösteriyor.

E-YAKIT FİYATI KAÇ TL OLACAK

Rapor, başlangıçta 60 milyon sterlinlik pilot tesiste üretilen yakıtın üretim maliyetinin litre başına yaklaşık 43 sterlin olacağını tahmin ediyor. Endüstriyel ölçekte ise maliyetin litre başına 86 peniye kadar düşeceği öngörülüyor.

Bu da yaklaşık olarak 30 Türk Lirası civarına tekabül ediyor.


 

Son Güncelleme: 05.11.2023 11:18
Anahtar Kelimeler:
Elektrikli OtoHidrojenNitrojenKarbon YakıtCO2Eyakıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı
Elektrikli otomobil batarya test sonuçları açıklandı
İkinci elde fiyatlar duruldu vatandaşa umut doğdu
İkinci elde fiyatlar duruldu vatandaşa umut doğdu
İkinci el araç fiyatlarında düşme dönemi başladı
İkinci el araç fiyatlarında düşme dönemi başladı
Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?
Kasko Değeri Nasıl Hesaplanır?
Kordsa 50’nci yaşını dünya liderliğiyle kutladı
Kordsa 50’nci yaşını dünya liderliğiyle kutladı
Maserati MCXtrema, sahneye ilk kez çıktı
Maserati MCXtrema, sahneye ilk kez çıktı
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder
İyi Sürücü Kaskoya Az Öder
Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor
Toyota Otomotiv üretime iki hafta ara veriyor
Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motorları 5 günde ‘Sıfır gibi’ yapıyor 
Mercedes-Benz Türk, Euro 6 motorları 5 günde ‘Sıfır gibi’ yapıyor 
MAN, otobüs teslimatlarına devam ediyor
MAN, otobüs teslimatlarına devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim