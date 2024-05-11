Otomotiv Sanayii Derneği, 2024’ün İlk 4 Aylık Verilerini Açıkladı!

Otomotiv Sanayi Yüzde 16,5 Payla Türkiye İhracatının Lokomotifi!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk 4 aylık dönemine ilişkin verileri açıkladı. Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretimde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 4 aylık dönemine göre yüzde 2 artış sağlayan otomobil üretimi ise 300 bin 109 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 4 ayında üretim yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7 ve hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi. 2023 yılının ilk 4 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 6, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5 azaldı. Yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1 oranında artarken, otomobil ihracatı paralel seyretti. Bu dönemde, toplam ihracat 332 bin 664 adet, otomobil ihracatı ise 206 bin 187 adet düzeyinde gerçekleşti. 2024’ün 4 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17’lik artış sağladı ve 294 bin 837 adede ulaştı.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-nisan dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Nisan ayında resmi tatillerin etkisiyle aylık bazda üretim adetlerinde gerileme yaşandığı görülen rapora göre, ilk 4 ayda sektördeki toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 474 bin 947 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 2 artarak 300 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 492 bin 471 adedi buldu. Yılın ilk dört aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ağır ticari araç grubunda yüzde 7, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 5 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 59 ve traktörde yüzde 70 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 4 ayda ihracat 11,9 milyar dolara ulaştı!

Yılın ilk dört aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk dört aylık döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dört aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 oranında arttı.

Toplam pazar dört ayda 386 bin adet düzeyinde gerçekleşti

2024’ün ilk dört ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 386 bin 538 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 17 oranında artış sağladı ve 294 bin 837 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk dört ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 6, ağır ticari araç pazarında yüzde 8, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 5 gerileme gerçekleşti. 2024 yılı ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 31, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.