Otomotivde eylül ayında 2,75 milyar dolarlık ihracat



Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,9’a yükselten otomotiv endüstrisi, Türkiye ihracatında ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı %5 artarak 22,3 milyar dolara çıkarken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Sektörün eylül ayında gerçekleştirdiği 2,75 milyar dolarlık ihracat, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Geçen ay Almanya, Fransa ve Polonya’ya yönelik yüksek ihracat artışları oldu. Tedarik endüstrisi ve binek otomobiller ihracatı çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli arttı.”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre eylül ayında sektörün ihracatı %11,7 artarak 2 milyar 753 milyon dolara yükseldi. Türkiye ihracatından yüzde 13,9 pay alan sektör, ikinci sıradaki yerini korudu. Bu yılın ocak-eylül döneminde ise otomotiv endüstrisi ihracatı %5 oranında artarak 22,3 milyar dolar olurken, ilk dokuz aydaki ortalama aylık ihracat 2,5 milyar dolar oldu.

Ağustos ayında yaşanan yüzde 6’lık düşüşten sonra eylül ayında gerçekleşen yaklaşık yüzde 12’lik artışın önemli olduğuna değinen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Elde ettiğimiz rakam bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ürün grubu bazında en fazla ihracat tedarik endüstrisinde görülürken, binek otomobiller çift haneli, çekiciler ihracatı üç haneli artış gösterdi. Eylülde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise geriledi” dedi. OİB Başkanı Çelik, eylül ayında Almanya, Fransa ve Polonya’ya yönelik yüksek oranlı ihracat artışının dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

Tedarik endüstrisi %13, çekiciler ihracatı yüzde 249 oranında arttı

Eylül ayında %13 artışla 1 milyar 182 milyon dolara çıkan Tedarik Endüstrisi ihracatı, en fazla ihracat yapılan ürün grupları içinde ilk sırada yer aldı. Binek Otomobil ihracatı %26’lık artışla 807 milyon dolara çıkarken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar %25 azalarak 425 milyon dolar oldu. Eylülde en yüksek oranlı ihracat artışı Çekiciler grubunda görüldü. Çekiciler ihracatı %249 artarak 201 milyon dolara yükseldi.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat %17 artış ile Almanya’ya yapılırken, Rusya’ya yapılan ihracat %23, Fransa’ya %49, Polonya’ya %21, Romanya’ya da %46 oranında arttı.

Binek Otomobillerde Fransa’ya yapılan ihracat yüzde 67 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a %101, İspanya’ya %24, İtalya’ya %73, Polonya’ya %120, Fas’a %62 ihracat artışı görüldü. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Almanya’ya ihracat %57, İspanya’ya %35 artarken, Birleşik Krallık’a %41, Slovenya’ya %44, Fransa’ya %45, ABD’ye %27 oranında azaldı.

Almanya pazarı eylülde de lider

Eylül ayında en büyük pazarımız olan Almanya’ya ihracat %27 artarak, 403 milyon dolar olurken, Birleşik Krallık’a %4 gerilemesine rağmen 324 milyon dolar ile ikinci sırada yer aldı. İhracatın %35 artarak 270 milyon dolara çıktığı Fransa ise üçüncü oldu. Eylül ayında önemli pazarlarımızdan İtalya’ya %23, İspanya’ya %24, Polonya’ya %68, Romanya’ya %20, Bulgaristan’a %40, İsveç’e %32, Çekya’ya %98 ihracat artışı olurken, ABD’ye %12, Slovenya’ya %31, Mısır’a ihracat ise %48 oranında geriledi.

İhracatta en büyük pay % 64 ile AB ülkelerinin

Avrupa Birliği ülkeleri eylül ayında %64 pay ve 1 milyar 758 milyon dolar ihracat ile ülke grubu bazında ilk sırada yer alırken, AB ülkelerine yönelik ihracat %22 artış gösterdi. Aynı dönemde Afrika Ülkelerine yönelik ihracat ise %16 oranında azaldı.