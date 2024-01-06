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Palandöken | Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç muayene ücretlerinden ücretlerinin haksız yere alındığını belirterek oluşan mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

06 Ocak 2024 Cumartesi 11:00
Palandöken | Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor






Palandöken | Araç muayene ücretlerinden haksız komisyon alınıyor

 

ANKARA- Araç muayene istasyonlarına araçlarını muayeneye getiren vatandaşlardan kredi kartı ile ödemelerde ek komisyon alınması şikayetleri üzerine açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken“2024 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 58.46 oranında zam yapıldı. Muayene ücretleri olarak otobüs, kamyon, çekici ve tankerden 2 bin 462 TL 40 ücret alınıyor. Yine aynı şekilde bu araçların egzoz muayeneleri için ise  180 TL’den 256 TL ye çıktı. Bu parayı nakit ödediğiniz zaman ek bir masraf yok. Ancak araçlarını muayeneye getiren vatandaşlarımız ödemelerini kredi kart ile yaptıklarında araç muayene ücretine göre kart komisyonu kesiliyor. Haksız ve yasal olmadan ortalama en düşük komisyon ücreti olarak 50 TL alınıyor. Vatandaşlarımızın yaşadığı bu mağduriyet giderilmeli. Alınan ek ücretler geri iade edilmeli ve denetimler arttırılmalı” dedi.

-“ÜCRETLER YÜZDE 58 ARTMIŞKEN HAKSIZ KOMİSYON ALINMAMALI”

Kredi kart ile yapılan ödemelerden haksız komisyon alınmasının yasal olmadığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son iki yıl içerisinde yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte vatandaşlar ve esnafımız muayene ücretini ödemekte zorlanırken kredi kart ile ödemek isteyenlerden de yasal olmayan bir komisyon ücreti alındığına dair şikayetler haddinden fazla gelmeye başladı. Bugün bir bakkaldan ekmek, beyaz eşyacıdan buzdolabı veya konfeksiyondan elbise alındığı zaman kimse komisyon almıyor. Çünkü kredi kartı kalkarsa ticari hayat biter. 2022 yılından bu zamana kadar muayene ücretlerine zaten yüzde 260 oranında bir zam geldi. Bu zammın yanında haksız komisyon ücreti alınması doğru değil. Araçlara ekstra bir parça takılmıyor ve onarım yapılmıyor. Ortada bir gider yok. Sadece eksik nedir ona bakılıyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyonu geçti. Bu araçların yaklaşık yüzde 40’ını ticari araçlar oluşturuyor. Esnafımız genellikle bu tür araçları kullanıyor. Araç muayene bir gün geç yaptırınca hemen tüm araç sahiplerinden yüzde 5 gecikme bedeli alınıyor. Bu yetmemiş gibi birde kredi kartı ile yapılan ödemelerde yasal olmayan komisyon alınmasının önüne geçilmelidir. Alınan ücretler ise iade edilmeli” şeklinde belirtti.

Son Güncelleme: 06.01.2024 11:45
Anahtar Kelimeler:
Bendevi PalandökenTESK
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