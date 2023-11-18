Palandöken'den kış lastiği önerisi



ANKARA- Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü yerlerde 1 Aralık’ı beklemeden kış lastiğine geçilmesi gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizin dört bir yanında sıcaklık farkları göz önünde bulundurularak kış mevsiminin daha erken hissedilmeye başlandığı bölgelerimizde 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmeli. Trafik kazalarına yalnızca ticari araçlar değil özel araçlar da sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer araçların güvenliği için kış lastiği takmayı tüm araç sahipleri ihmal etmemeli. Öte yandan kış aylarının hissedildiği bu günlerde araçların kışlık bakımları mutlaka yaptırılmalı” dedi.

-“ARAÇLARIN YAĞI, SUYU, FİLTRELERİ VE AKÜSÜ KONTROL EDİLMELİ”

-“ARACINIZIN BAKIMINI YAPARAK PARANIZI CEZALARA VERMEYİN”

Araçların kışlık bakımı ve kış lastiği konusunda tüm sürücülere uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kışın artan yağışlar, sis, gizli buzlanma ve yolların kaygan olması gibi olumsuz hava şartları olası trafik kazası yaşanma riskini artırıyor. Kazalardan kaçınmak ve daha güvenli sürüş için hava sıcaklıkları 7 derecenin altına indiği bölgelerde ticari ya da özel araç demeden, zorunluluk gibi düşünmeden tüm vatandaşlarımız kış lastiğine geçmeli. Araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri şimdiden kontrol edilmeli. Balatalar, elektronik aksam, kalorifer-klima sistemi kısacası araçtaki bütün mekanizmalar gözden geçirilmeli. Araç bakımı için yapılan harcamalar külfet gibi görünse de aslında bütçeye zarardan çok fayda sağladığı unutulmamalı” diye konuştu.

Araç bakımına harcanacak paranın cezalara harcanacak paralardan daha kârlı olduğunun altını çizen Palandöken, “1 Aralık’tan itibaren zorunlu kış lastiğine uymayan ticari araçlara 2 bin 568 lira ceza kesilecek. 31 Aralık’tan itibaren ise yeni yılda ceza tutarı yeniden değerlendirme oranında yüzde 58.46 artırılarak güncellenecek. Sürücüler araç bakımını yaptırıp kurallara uyarak hem cebini hem de aracını korumalı. Bu kış geçmiş yıllardan ders çıkarılarak kış lastiği ve araç bakımları ihmal edilmemeli. Aracımızı olumsuz hava şartlarına uygun hale getirmek için illa yoğun kar yağışını beklemek zorunda değiliz. Zorunlu uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız daha önceden kış lastiği takmalı” şeklinde konuştu.



