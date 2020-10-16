Performans artık LPG ile gelecek

LPG’li araç kullanıcılarının performans beklentilerine yanıt, Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’den geldi. BRC Platinum, yeni fonksiyonları ile 3-4 silindirli sıfır ve ikinci el araçlarda sağladığı maksimum performansla araçta hız kaybı yaşatmadan verimlilik sağlıyor.

Performans kaybı yaşanmadan dönüşüm sağlanıyor

Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC, kurulduğu 1977’den beri yeniliklere öncülük ediyor. 11 farklı lokasyonda 50.000 metrekarelik kapalı üretim alanı ile dünyanın en büyük LPG ve CNG kit üretici markası olarak 70 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. BRC’nin yeni ürünü ‘Platinum’ da var olan EOBD bağlantısı sayesinde en hassas LPG ayarı yapılarak aracın orijinal verileriyle çalışması sağlanır.

BRC’nin yeni ürünü Platinum ile 3-4 silindirli sıfır ve ikinci el araçlarda EOBD bağlantısının sağladığı hassas ayar sayesinde benzin verileriyle birebir uyumlu çalışması sağlanır. Bu şekilde performanstan ödün verilmeden tasarrufun keyfi yaşanır. Soketli tesisat kullanılarak kablo kesmeden, aracın orijinalliği bozulmadan dönüşüm yapılır.

BRC tesislerinde modern teknolojiyle üretilen ECU (Elektronik Kontrol Ünitesi) sayesinde aracın gerçek zamanlı parametreleri anlık kontrol edilebiliyor. Bu yeni üründe bulunan enjektör, benzin enjektörleri ile aynı çalışma parametrelerine sahiptir. Periyodik bakımlar dışında başka bir ayar gerektirmeyen yapısıyla, en hassas ayarları yapabilme imkanı sunan BRC Platinum,aracın ilk günkü performansıyla çalışmasını sağlar. Kompakt olarak tasarlanan Genius regülatörler ile de kolay montajın yanında yüksek motor gücüne sahip araçlarda herhangi bir performans kaybı olmadan sorunsuz çalışır.