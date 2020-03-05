PETLAS gözünü küresel rekabetin zirvesine dikti

Dünyaca ünlü yönetmen Marc Schölermann’ın kamera arkasında yer aldığı yeni reklam filmi “Şimdi Hedef Zirve!” PETLAS’ın küresel rekabetin zirvesinde yer alma hedefini anlatıyor.

5 Mart 2020 - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası PETLAS’ın, HAVAS İstanbul imzası taşıyan yeni reklam filmi, markanın küresel rekabetin zirvesinde yer alma hedefini heyecanlı ve keyifli bir dille anlatıyor.

Türkiye’nin yanı sıra, 110’dan fazla ülkeye ihracat yapan PETLAS’ın küresel rekabet gücü, filmde “Dünya çapında olunca, Dünya takılıyor peşimize” sözleriyle anlatılıyor. Film, PETLAS’ı rekabette öne çıkaran kalite, performans, sürüş güvenliği gibi özelliklere esprili bir dille atıfta bulunuyor.

Reklam filminin yönetmen koltuğunda, küresel otomotiv devlerinin en beğenilen reklamlarına imza atan Alman yönetmen Marc Schölermann oturuyor. Çektiği reklamlarla Clio, Cannes Lions, OneShow Pencil, Cresta Ödülü, New York Festivalleri ve Sanat Yönetmeni Kulübü gibi çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül ve adaylık sahibi de olan Schölermann, Petlas’ın heyecan ve aksiyon dolu yeni reklam filmi için özel olarak tercih edildi.

Çekimleri Antalya’da 6 günde tamamlanan PETLAS’ın yeni reklam filmi, aksiyon yapımlarını aratmayacak nitelikte sahneler içeriyor ve farklı coğrafyalarda, yaz kış demeden farklı yol koşullarında, kıyasıya bir takip serüveniyle ilerliyor. Kimi rakibinin pes ettiği, kiminin de yolda kaldığını gördüğümüz filmde, PETLAS birbirinden farklı rakiplerini geride bırakıyor; ancak markanın odak noktasının geride kalanlar değil; önündeki zirve hedefi olduğu vurgulanıyor.

PETLAS’ın “Türkiye’nin lastiği, Dünyanın tercihi” sloganından yola çıkarak hazırlanan yeni filminde tüm dünyaya “Hedef Zirve” mesajını net bir şekilde veriyor.

Yerli sermaye, yerli teknoloji ve mühendislik, yerli iş gücü ile üretilen lastikleriyle Dünya genelinde 110’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider kuruluşu PETLAS’ın 2019 yılı ihracatı, 210 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında yüzde 4 oranında ihracat genişlemesi gerçekleştiren PETLAS, 2020 yılında ihracat gelirlerini 250 milyon dolara taşımayı, ülkemize çeyrek milyar dolar ihracat geliri sağlayarak Türkiye’nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyor.

PETLAS “Şimdi Hedef Zirve!” Reklam Filmi Künyesi

Reklamveren: Petlas

Reklamveren Temsilcisi: Erkal Özürün, Mahmut Altınöz

Reklam Ajansı: Havas İstanbul

CCO: Ergin Binyıldız

Kreatif Ekip: Ahmet Sefer, Eren Altuniş, Betül Saykan, Dilara Tuncer,

Can Yaylacıkoral

Müşteri İlişkileri Direktörü: Birol Ecevit

Müşteri İlişkileri Ekibi: Yiğit Uysal, Mert Tokdemir

Ajans Prodüktörü: Sıla Salgın, Gözde Bilir

Prodüksiyon: ShortCut

Yönetmen: Marc Schölermann

Görüntü Yönetmeni: Peter Meyer

Yapımcılar: Esra Seyrekbasan, Cem Toparlaklı, Cenk Özçelik

Editör: Artun Topçudere

Post Prodüksiyon: İmaj

Müzik Yapım: 3K1A Music

PETLAS Hakkında

1976 yılında askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan PETLAS, 2005 yılında Türk sanayiinin önde gelen kuruluşlarından Abdulkadir Özcan A.Ş. bünyesine katılarak, yapılan yatırımlarla sektörde ağırlığını hissettirdi.PETLAS, yatırımlar sonucu 365 bin metrekarelik kapalı alan ve 4000’e yakın çalışan sayısına ulaşarak, geniş ürün yelpazesi ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olmayı başardı. PETLAS’IN diğer büyük ve Türkiye sanayisi için hayati önem taşıyan başarısı ise gerçek bir Ar-Ge merkezine sahip olması oldu.

Üreticiler, ürün ve üretim teknolojilerinin kopyalanmasını engellemek için teknolojilerini kendi ülkelerinde geliştirerek, yüksek teknolojiye sahip ürünlerin gizlilik içerisinde ve kendi ülkelerinde üretiyor. Kendi ülkelerinin dışındaki yatırımlarını sadece üretim üssü olarak değerlendiren yabancı ya da yabancı ortaklı kuruluşlardan faklı olarak; PETLAS, Ar-Ge merkezinde, tasarım ve inovasyon ofisleri, test merkezi ve test pisti ile yerli teknoloji üreten bir kuruluş olmayı amaçlıyor.

Kendi lastik teknolojisini geliştiren PETLAS, Türkiye’de birçok ilke imza attı, bunlardan bazıları şunlardır: Türkiye’nin; İlk ve tek Uçak Lastiği, İlk Radyal Traktör Lastiği, İlk 18” üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek Performans Binek Lastiği, İlk Run-Flat Binek Lastiği, İlk ve tek Tam Çelik İş Makinası Lastiği.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma vizyonuyla hareket eden PETLAS, Uçak, Askeri, Zirai, İş Makinası, Kamyon, Otobüs, Hafif Ticari ve Binek araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile Türk tarım, sanayii, savunma ve ulaşım sektörlerinin hizmetinde.

100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, kalitesi ve satış sonrası hizmetleri ile Türk üretim sektörünün önde gelen marka elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla dost ürün ve üretim teknolojileri üzerine çalışan PETLAS, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için; CO2 salınımını ve temiz su kullanımını azaltmak, zararlı kimyasalların kullanımını engellemek ve düşük yakıt tüketimine sahip lastikler üretmek için adımlar atıyor.