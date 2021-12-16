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Peugeot Aralık ayında sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor

PEUGEOT Türkiye, Aralık ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için özel kredi imkanlarını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 

16 Aralık 2021 Perşembe 20:47
Peugeot Aralık ayında sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor

Peugeot Aralık ayında sıfır faizli kredi seçeneği sunuyor


Yıl boyunca sunduğu avantajlı alım fırsatlarını yılın son ayında da devam ettiren PEUGEOT, sportif modeli PEUGEOT 208’de sıfır faizli kredi seçeneğini ay boyunca sunuyor. Yeni nesil i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinin üyelerinden PEUGEOT SUV 2008, 60.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli seçenekle tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasiteli PEUGEOT SUV 5008’de ise 100.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi avantajı sağlanıyor. PEUGEOT aynı kredi oranını inovatif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sınıfında öne çıkan PEUGEOT 508 için de müşterilerine aynı avantajlarla sunuyor.

PEUGEOT yılın son ayında ticaretin ustalarını da unutmuyor. Yeni nesil motorlara sahip Rifter, 80.000 TL için 15 ay vadeli sıfır faizli krediyle birlikte tercih edilebiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer ticari araç modelleri ise, ister 15 ay %0,99 ister 12 ay sıfır faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.


PEUGEOT Türkiye, Aralık ayında yenilikçi teknolojilerle donatılmış binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazeleri için özel kredi seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor. Yılın son ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli PEUGEOT 208 sıfır faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. PEUGEOT, yeni nesil i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçeneklerine sahip SUV ailesinin üyelerinden PEUGEOT SUV 2008 için 60.000 TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğini sunuyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni PEUGEOT i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip PEUGEOT SUV 5008 ise 100.000 TL için 12 ay sıfır faizli kredi, avantaj sağlıyor. Konforu, gücü ve teknolojisiyle maksimum sürüş keyfi sunan sedan sınıfının yüksek performanslı temsilcisi PEUGEOT 508, yine 100.000 TL için 12 ay vadeli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor. 

PEUGEOT ticari araçlar için yılın son fırsatı

PEUGEOT avantajları, hafif ticari araç modelleri için de Aralık ayında kullanıcılarla buluşuyor. Bu kapsamda BlueHDi dizel motor seçenekleri ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı PEUGEOT Rifter’a, ay boyunca 80.000 TL için 15 ay sıfır faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. PEUGEOT’nun tüm diğer hafif ticari araç modelleri de uygun kredi seçenekleriyle sunuluyor. Ticaretin profesyonelleri; PEUGEOT Expert Van, Expert Traveller, Partner Van ve Boxer Van modellerine, ister 15 ay %0,99 ister 12 ay sıfır faizli kredi seçenekleriyle ulaşabiliyor.  

Anahtar Kelimeler:
PeugeotPEUGEOT SUV 2008
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