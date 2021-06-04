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Peugeot'dan haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

PEUGEOT Türkiye, Haziran ayına özel düşük faizli kredi kampanyası ve birbirinden özel satın alma teklifleri sunuyor.

04 Haziran 2021 Cuma 20:54
Peugeot'dan haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası

Peugeot'dan haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanya

Yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan PEUGEOT SUV Ailesi’nin tamamı ay boyunca %0 faiz avantajıyla satışa çıkıyor. %0 faizli kredi fırsatı sedan sınıfında standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de de geçerli oluyor. Markanın ödüllü hatchback modeli PEUGEOT 208’e ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Tüm PEUGEOT modelleri farklı ödeme ve faiz seçenekleriyle de ay boyunca otomobil severleri bekliyor.

PEUGEOT Türkiye, yaz aylarına avantajlı faiz oranları ve satın alma fırsatlarıyla başlıyor. Haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarda, tüm PEUGEOT modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. PEUGEOT i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan PEUGEOT SUV Ailesi’nde ay boyunca %0 faizli kredi teklifi sunuluyor. Buna göre, B-SUV sınıfının lideri PEUGEOT SUV 2008’e 50 bin TL için %0 faiz fırsatı veya 100.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Heyecan veren yeni tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve yeni “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni PEUGEOT SUV 3008’de 90.000 TL için %0 faizli veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor. Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni PEUGEOT SUV 5008’i de ise 90.000 TL için %0 faizli kredi imkanı veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

Yeni PEUGEOT 208, 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta

Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de Haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni PEUGEOT 208’de 36.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. PEUGEOT 208, 189.0000 TL’den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508 ise %0 faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. 

Anahtar Kelimeler:
OtomobilPeugeotKampanya
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