Peugeot'dan haziran ayına özel sıfır faizli kredi kampanyası
Yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan PEUGEOT SUV Ailesi’nin tamamı ay boyunca %0 faiz avantajıyla satışa çıkıyor. %0 faizli kredi fırsatı sedan sınıfında standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508’de de geçerli oluyor. Markanın ödüllü hatchback modeli PEUGEOT 208’e ise 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Tüm PEUGEOT modelleri farklı ödeme ve faiz seçenekleriyle de ay boyunca otomobil severleri bekliyor.
Yeni PEUGEOT 208, 189.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışta
Benzersiz sürüş keyfi ve en güncel teknolojileri sunan modelleriyle beğeni toplayan PEUGEOT Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de Haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor.
2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni PEUGEOT 208’de 36.000 TL için 12 ay %0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. PEUGEOT 208, 189.0000 TL’den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen PEUGEOT 508 ise %0 faizli kredi seçeneği veya 180.000 TL için 15 ay %0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.