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Peugeot Türkiye'de 2023 yılının otomobili seçildi

Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde yılın “Customer Brand”lerini belirleyen ALFA Awards’un kazananları düzenlenen ödül töreniyle açıklandı. 

24 Kasım 2023 Cuma 10:15
Peugeot Türkiye'de 2023 yılının otomobili seçildi






Peugeot Türkiye'de 2023 yılının otomobili seçildi



62 kategoride deneyimi en iyi yaşatan markalara ödüllerinin verildiği törende PEUGEOT Türkiye, yılın en başarılı binek otomobil markası seçildi.

Yüksek teknoloji ve göz alıcı tasarımla harmanlanmış modelleriyle beraber koşulsuz müşteri memnuniyeti geleneği ile çalışmalarını sürdüren bir marka olarak bugüne kadar sayısız ödüle layık görüldüklerini söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Tüketici görüşleriyle belirlenen ALFA Awards’ın bizim için değeri çok farklı. Müşterilerimiz için hep daha iyisini yapabilmek için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bu çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek PEUGEOT Türkiye ailesi olarak bizleri ayrıca motive ediyor. PEUGEOT markası olarak satış rekorları kırdığımız, SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdiğimiz böylesi bir senede gelen bu özel ödül, aslında yaptığımız müşteri odaklı çalışmaların da en önemli kanıtı oldu” dedi. Reyhanoğlu, “Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. 2024 yılını ‘elektrikli yılı’ olarak belirledik. 2024 yılı itibarıyla konvansiyonel yakıtlı modellerimizdeki yakaladığımız satış ve yüksek müşteri memnuniyeti başarılarımızı elektrikli modellerimizle sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Tüketici beklentilerine uygun ürünleri yüksek teknoloji ve kaliteyle birleştiren PEUGEOT, Türkiye pazarındaki satış başarısını tüketici memnuniyetinde de ortaya koymaya devam ediyor. Bu kapsamda, kusursuz hizmet anlayışıyla hizmet veren PEUGEOT Türkiye, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğinde yılın “Customer Brand”lerinin (müşteri markası) belirlendiği ALFA Awards’un bu yılki kazananları belirlendi. Hilton İstanbul Bomonti’de gerçekleşen Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’nun ardından düzenlenen ödül töreninde PEUGEOT Türkiye, binek otomobilde yılın en iyi müşteri markası seçilerek başarısı tüketiciler tarafından da tescillenmiş oldu. 

Başarılarımız elektrikli modellerle devam edecek!

2014 yılından bu yana 62 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların ödüllendirildiği ALFA Awards’ta akaryakıttan beyaz eşyaya, dijital yayın platformlarından e-ticaret sitelerine, fast food’dan giyim sektörüne kadar pek çok kategorinin “en”leri halk jürisi tarafından belirlendi. Yüksek teknoloji ve göz alıcı tasarımla harmanlanmış modelleriyle beraber koşulsuz müşteri memnuniyeti geleneği ile çalışmalarını sürdüren bir marka olarak bugüne kadar sayısız ödüle layık görüldüklerini söyleyen PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Tüketici görüşleriyle belirlenen ALFA Awards’ın bizim için değeri çok farklı. Müşterilerimiz için hep daha iyisini yapabilmek için çalışmalarımız durmadan devam ediyor. Bu çalışmalarımızın müşterilerimiz tarafından da takdir edildiğini görmek PEUGEOT Türkiye ailesi olarak bizleri ayrıca motive ediyor. PEUGEOT markası olarak satış rekorları kırdığımız, SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdiğimiz böylesi bir senede gelen bu özel ödül, aslında yaptığımız müşteri odaklı çalışmaların da en önemli kanıtı oldu” dedi. Reyhanoğlu, “Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. 2024 yılını ‘elektrikli yılı’ olarak belirledik. 2024 yılı itibarıyla konvansiyonel yakıtlı modellerimizdeki yakaladığımız satış ve yüksek müşteri memnuniyeti başarılarımızı elektrikli modellerimizle sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Müşterilerin ilk izlenimi de değerlendiriliyor!

ALFA Awards’ta kazanlar AKADEMETRE’nin uluslararası standartlarla oluşturduğu kapsamlı ve özgün metodolojisiyle belirleniyor. Araştırma kapsamında Türkiye’de rastlantısal olarak belirlenen 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. 62 kategoride yapılan araştırmayla “Müşterilerin arzu boyutu” ile “Markayı deneyimleme istekleri”, “İletişim boyutu” ile “Markanın iletişim faaliyetlerinin niteliği” ve “İlişki boyutu” ile “Markanın tüketici nezdinde bilinirliği” gibi müşteride ilk izlenimi oluşturan satış öncesi ilişkiler değerlendirildi.
 

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Son Güncelleme: 24.11.2023 11:46
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