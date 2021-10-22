Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pirelli 18 inç Formula 1 lastiklerinin testleri tamamlandı

Testler süresince 20 bin kilometreden fazla yol alınırken geliştirme 10 bin saat, simülasyonlar ise 5 bin saat sürdü 

22 Ekim 2021 Cuma 18:01
Pirelli 18 inç Formula 1 lastiklerinin testleri tamamlandı

Pirelli 18 inç Formula 1 lastiklerinin testleri tamamlandı

Pirelli’nin gelecek sezondan itibaren mevcut 13 inç lastiklerin yerini alacak yeni 18 inç Formula 1 lastikleri için yürüttüğü test süreci Alpine takımı ve pilotu Daniil Kvyat’ın denediği son ıslak lastik testiyle Fransa’daki Paul Ricard pistinde tamamlandı. 

Dünya motor sporlarının zirvesindeki şampiyona açısından teknik bir devrimi temsil eden yeni düşük profilli lastiklere geçiş için hem iç mekan hem de pist testlerini içeren yoğun bir araştırma ve geliştirme programı yürütüldü. Önceki nesil 13 inç lastiklere kıyasla 18 inç lastiklerin tasarım süreci sıfırdan başladı. Pirelli mühendisleri bu süreçte profilden konstrüksiyona ve hamurlarına kadar lastiğin her unsurunu yeniden ele alıp tasarladılar. 18 inç lastikler 2021 yılında 28 gün boyunca pistlerde test edildi. COVID-19 pandemisi nedeniyle program ertelenmeden önce 2019 sonundaki ve 2020 başındaki testler de eklendiğinde lastiklerle toplam 36 gün pist testleri gerçekleştirildi. 

Yeni 18 inç lastikleri geliştirme süreci başından sonuna kapsamlı bir operasyon olarak yürütüldü. 10.000 saatten fazla iç mekan testini, 5.000 saatin üzerinde simülasyonu ve sanal olarak geliştirilen 70’ten fazla prototipi kapsayan bu sürecin sonucunda ortaya çıkan 30 fiziksel spesifikasyon, pilotlar tarafından pistlerde test edildi. Toplam 4.267 tur yapılarak 20.000 kilometreden fazla yol kat edildi. Dünyanın çevresinin yaklaşık yarısına eşit olan bu mesafede 1568 lastiğe denk gelen 392 set kullanıldı.

Pirelli’nin test programına hemen hemen tüm takımlarla birlikte 15’i şampiyonada yarışanlar olmak üzere 19 pilot katıldı. Her biri kendi özgün bakış açısını geliştirme sürecinin farklı aşamalarına katan pilotlar kritik bir rol oynadı. Bu değerli geri bildirimler Pirelli’nin pilot yorumlarını ve beklentilerini dikkate alarak yeni lastikleri adım adım geliştirmesine yardımcı oldu. 

Mario Isola, F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü 

“ Son ıslak lastik testini de gerçekleştirerek yeni 18 inç lastiklerin geliştirme programını tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle test programımızı tamamıyla revize etmek zorunda kaldık. Simülasyonlara ve ayrıca sanal geliştirme ve modellemeye odaklanmak için pist testlerini iptal ettik. Bu sanal tarama sistemi, üretilen fiziksel prototiplerin sayısını optimize etmemize ve 2021 içinde 28 gün pist testlerine geri dönmemize yardımcı oldu. Temel yapıya geçmeden önce geliştirme sürecine profille başladık. Ardından gelecek yıl için homologasyonlarını alacağımız beş hamurun ileri geliştirme aşamalarına konsantre olduk. Şimdiye dek elde edilen sonuçlara her ne kadar test otomobilleri kullanılsa da halen şampiyonada yarışan pilotların çok hayati bulduğumuz katkılarıyla ulaşıldı. Gelecek sene de bazı test günlerimiz olacak ve gerekirse 2022 lastiklerinde yeni otomobillere göre ince ayarlar yapabileceğiz. Spesifikasyon FIA tarafından onaylandıktan sonra pilotlar Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından gerçekleşecek testte 18 inç lastiklerin son versiyonlarını deneme şansı bulacak. Ancak bu lastikleri 2022 otomobillerinde kullanılırken ilk defa görmek için gelecek yılın sezon öncesi testlerini beklememiz gerekecek.”
 

Son Güncelleme: 22.10.2021 18:10
Anahtar Kelimeler:
Pirelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araçların kışa hazırlığında nelere dikkat etmeli?
Araçların kışa hazırlığında nelere dikkat etmeli?
Uniroyal’den yağmurdan koruyan kampanya!
Uniroyal’den yağmurdan koruyan kampanya!
30. Ege Rallisi | Ege'de Zafer Çukurova-Bostancı Ekibinin
30. Ege Rallisi | Ege'de Zafer Çukurova-Bostancı Ekibinin
AudiStream ile zamanda yolculuk
AudiStream ile zamanda yolculuk
Offroad Coşkusu Karabük'te Yaşandı
Offroad Coşkusu Karabük'te Yaşandı
DS 4, 2022'de Türkiye'de
DS 4, 2022'de Türkiye'de
Türk üretici Anlas'ın Dünya Şampiyonluğu öncesi son raund
Türk üretici Anlas'ın Dünya Şampiyonluğu öncesi son raund
Toyota Otomotiv Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü
Toyota Otomotiv Türkiye'ye ihracat şampiyonu ödülü
Düzenli kullanım ile akünüzün bitmesinden korkmayın
Düzenli kullanım ile akünüzün bitmesinden korkmayın
Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı
Volvo çip krizinden etkilendiğini açıkladı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim