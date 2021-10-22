Pirelli 18 inç Formula 1 lastiklerinin testleri tamamlandı

Pirelli’nin gelecek sezondan itibaren mevcut 13 inç lastiklerin yerini alacak yeni 18 inç Formula 1 lastikleri için yürüttüğü test süreci Alpine takımı ve pilotu Daniil Kvyat’ın denediği son ıslak lastik testiyle Fransa’daki Paul Ricard pistinde tamamlandı.

Dünya motor sporlarının zirvesindeki şampiyona açısından teknik bir devrimi temsil eden yeni düşük profilli lastiklere geçiş için hem iç mekan hem de pist testlerini içeren yoğun bir araştırma ve geliştirme programı yürütüldü. Önceki nesil 13 inç lastiklere kıyasla 18 inç lastiklerin tasarım süreci sıfırdan başladı. Pirelli mühendisleri bu süreçte profilden konstrüksiyona ve hamurlarına kadar lastiğin her unsurunu yeniden ele alıp tasarladılar. 18 inç lastikler 2021 yılında 28 gün boyunca pistlerde test edildi. COVID-19 pandemisi nedeniyle program ertelenmeden önce 2019 sonundaki ve 2020 başındaki testler de eklendiğinde lastiklerle toplam 36 gün pist testleri gerçekleştirildi.

Yeni 18 inç lastikleri geliştirme süreci başından sonuna kapsamlı bir operasyon olarak yürütüldü. 10.000 saatten fazla iç mekan testini, 5.000 saatin üzerinde simülasyonu ve sanal olarak geliştirilen 70’ten fazla prototipi kapsayan bu sürecin sonucunda ortaya çıkan 30 fiziksel spesifikasyon, pilotlar tarafından pistlerde test edildi. Toplam 4.267 tur yapılarak 20.000 kilometreden fazla yol kat edildi. Dünyanın çevresinin yaklaşık yarısına eşit olan bu mesafede 1568 lastiğe denk gelen 392 set kullanıldı.

Pirelli’nin test programına hemen hemen tüm takımlarla birlikte 15’i şampiyonada yarışanlar olmak üzere 19 pilot katıldı. Her biri kendi özgün bakış açısını geliştirme sürecinin farklı aşamalarına katan pilotlar kritik bir rol oynadı. Bu değerli geri bildirimler Pirelli’nin pilot yorumlarını ve beklentilerini dikkate alarak yeni lastikleri adım adım geliştirmesine yardımcı oldu.

Mario Isola, F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü

“ Son ıslak lastik testini de gerçekleştirerek yeni 18 inç lastiklerin geliştirme programını tamamlamış bulunuyoruz. Geçen yıl COVID-19 pandemisi nedeniyle test programımızı tamamıyla revize etmek zorunda kaldık. Simülasyonlara ve ayrıca sanal geliştirme ve modellemeye odaklanmak için pist testlerini iptal ettik. Bu sanal tarama sistemi, üretilen fiziksel prototiplerin sayısını optimize etmemize ve 2021 içinde 28 gün pist testlerine geri dönmemize yardımcı oldu. Temel yapıya geçmeden önce geliştirme sürecine profille başladık. Ardından gelecek yıl için homologasyonlarını alacağımız beş hamurun ileri geliştirme aşamalarına konsantre olduk. Şimdiye dek elde edilen sonuçlara her ne kadar test otomobilleri kullanılsa da halen şampiyonada yarışan pilotların çok hayati bulduğumuz katkılarıyla ulaşıldı. Gelecek sene de bazı test günlerimiz olacak ve gerekirse 2022 lastiklerinde yeni otomobillere göre ince ayarlar yapabileceğiz. Spesifikasyon FIA tarafından onaylandıktan sonra pilotlar Abu Dabi Grand Prix'sinin ardından gerçekleşecek testte 18 inç lastiklerin son versiyonlarını deneme şansı bulacak. Ancak bu lastikleri 2022 otomobillerinde kullanılırken ilk defa görmek için gelecek yılın sezon öncesi testlerini beklememiz gerekecek.”

