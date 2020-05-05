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Pirelli'den yetkili satıcılara özel dijital eğitim programı

Covid-19 pandemisi günlük yaşam üzerindeki etkisini sürdürürken Pirelli, yetkili satıcıları ve satış ekibi için yenilenen dijital eğitim paketini devreye aldı.

05 Mayıs 2020 Salı 09:15
Pirelli'den yetkili satıcılara özel dijital eğitim programı

Pirelli'den yetkili satıcılara özel dijital eğitim programı

Lastik devi Pirelli’de online eğitimler hız kesmeden devam ederken önemli bir inovasyon daha tanıtıldı. Covid-19 pandemisi günlük yaşam üzerindeki etkisini sürdürürken Pirelli, yetkili satıcıları ve satış ekibi için yenilenen dijital eğitim paketini devreye aldı. Pirelli’nin satış ekibi ve yetkili satıcıları, Nisan ayı itibarıyla yeni online eğitim oturumlarına katılabilirken bir yandan da Pirelli’nin tüketicilerle olan ilişkinin ve lastik konusundaki bilincin artırılmasında önemli görevler üstlenen “Tyre Campus Eğitim Platformu” ve Pirelli’nin kendi bünyesindeki Pirelli Akademi tarafından sunulan teknik e-öğrenme programını da takip edebiliyor. Böylece müşterilerle birlikte çalışmak için yeni bir yöntem kurgulanması amaçlanıyor zira lastik pazarının gelecekte bir ölçüde de olsa böyle işleyeceği öngörülüyor.

YETKİLİ SATICILAR İÇİN YENİLENMİŞ DİJİTAL EĞİTİM PROGRAMI

Lastik satıcılarına yönelik bu girişim kapsamında her hafta interaktif e-posta gönderimi yapılacak. Bu gönderimlerde yetkili satıcıların evde kalma ve izolasyon döneminde bağlılığını sağlamak için en iyi satış stratejilerine odaklı içerikler, en yeni Pirelli lastik serilerinin özellikleri hakkında daha fazla bilgi, Pirelli kampanyalarını (sürdürülebilirlik, doğal kauçuk tedarik zincirleri ve marka değeri gibi) öne çıkaran aktiviteler, ayrıca satış ve servis yönetimini uyumlu hale getiren yeni süreçler gibi çeşitli konulara yer verilecek.

HER ÜLKEDE KENDİ DİLİNDE EĞİTİMLER SUNULUYOR

E-posta, B2B web sitesi, e-öğrenme platformu, webinar’lar ve sanal toplantılar gibi çeşitli dijital iletişim kanallarından yararlanılarak farklı konularda makaleler, kullanım kılavuzları, röportajlar, videolu eğitimler ve teknik kurslar yetkili satıcılara sunulacak. Böylece uzaktan bağlanarak diledikleri zaman eğitimleri alabilmeleri sağlanacak. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Pirelli’nin faaliyette bulunduğu tüm büyük pazarların kendi dillerinde sunulacak olan bu eğitim materyalleri, İtalya ile başlayıp diğer Avrupa ülkelerinde, Amerika ve Rusya’da yaygınlaştırılacak. Pirelli’nin e-öğrenme girişimleri, çok dilli interaktif bir program sayesinde 2019 yılında dünya çapında yaklaşık 6.000 lastik satıcısına ulaştı.

PIRELLI SATIŞ EKİBİ İÇİN DİJİTAL EĞİTİM WEBİNARLARI

Pirelli’nin satış ekibi ve ticaret departmanındaki diğer tüm çalışanlara yönelik beş dijital pazarlama ve müşteri yönetimi webinar’ı bulunuyor. Bu webinar’lar, tam kapasite çalışmaya dönüldüğünde yeni bir iş ilişkisi inşa etme hedefiyle mevcut kısıtlamalar sırasında bile müşteriyle etkileşim için dijital fırsatları maksimuma çıkarmayı mümkün kılıyor.

Pirelli Ticari Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı Mattia Bussacchini şöyle konuştu: “Çalışma arkadaşlarımıza ve bayilerimize mevcut durumda da faydalı olacak dijital araçlar sunmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Pirelli, daima en modern ve yenilikçi iletişim yöntemlerinin kullanımına yatırım yapmayı ve bunları iş ortaklarıyla paylaşmayı sürdürüyor. Bu girişim, satış ekibinin yanı sıra yetkili satıcıların da ürünlerimizi tanıtmak ve dijital olarak iş yapmak için yeni yollar keşfetmesini, müşterilerle ilişkilerini güçlendirmesini ve daha iyi hizmet sunmasını sağlayacak.”

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