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Pirelli FTSE4GOOD endeksinde lider oldu

Dünya otomotiv lastikleri üretiminde en büyük paya sahip Pirelli; çevresel, sosyal ve yönetişim konularındaki taahhütleriyle FTSE4Good İndeks lideri oldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:59
Pirelli FTSE4GOOD endeksinde lider oldu

Pirelli FTSE4GOOD endeksinde lider oldu

Milano – Pirelli; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularındaki taahhütleriyle FTSE4Good İndeks Serisinde maksimum 5 puan üzerinden 4,6 ile Lastik ve Tüketim Ürünleri sektörlerinin tepesinde yer aldı ve ESG Sektör Lideri oldu.

Londra Menkul Kıymetler Borsası tarafından kontrol edilen bir şirket olan FTSE Russell’ın hazırladığı FTSE4Good indeksleri, büyük global pazarlardaki şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performanslarını ölçüyor ve yatırımcılara sorumlu yatırım fonları ile diğer ilgili yatırım ürünleri oluşturmaları ve değerlendirmeleri için bir referans noktası sağlıyor.

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