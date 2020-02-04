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Pirelli Otomobil Lastikleri’nde önemli atama

Pirelli’de Mauro Soatto'nun İtalya'da Motor sporları Üretim Direktörlüğü görevine atanmasının ardından Pirelli Türkiye’de Fabrika Müdürlüğü görevine M. Atilla Gidergi getirildi.

04 Şubat 2020 Salı 09:05
Pirelli Otomobil Lastikleri’nde önemli atama

Pirelli Otomobil Lastikleri’nde önemli atama


Premium lastik segmentinin lideri Pirelli Türkiye’de M. Atilla Gidergi, Ocak 2020 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürlüğü görevine getirildi. 2002’den bu yana Pirelli Türkiye bünyesinde görev alan Gidergi, yeni pozisyonunda Pirelli’nin İzmit’teki “Şampiyonların Fabrikası” olarak bilinen üretim tesislerinde motor sporları lastiklerinin üretiminin yanı Ar-Ge süreçlerinden de sorumlu olacak.

Türkiye’deki 60. yıl dönümünü kutlayan ve Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Pirelli’de Mauro Soatto'nun İtalya'da Motor sporları Üretim Direktörlüğü görevine atanmasının ardından Pirelli Türkiye’de Fabrika Müdürlüğü görevine M. Atilla Gidergi getirildi. Mauro Soatto ise yeni görevinde İtalya’dan Türkiye’ye destek vermeyi sürdürecek.

Pirelli Türkiye’de 2002 yılından bu yana üretim, planlama, operasyon gibi önemli alanlarda çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen Gidergi, son olarak Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde Üretim Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Gidergi, yeni görevine 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başladı.

Pirelli'nin İzmit'teki üretim tesisleri 60 yıllık geçmişi ve Pirelli’nin Milano’daki ünlü araştırma ve geliştirme birimiyle birlikte şirketin motor sporları programında global çapta çok önemli bir role sahip bulunuyor.

Atilla Gidergi kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gidergi, kariyerine 1997 yılında KaleKalıp Makina ve Kalıp Sanayi A.Ş.’de Envanter Yönetim Şefi olarak başladı. 1999 yılında Çelik Halat A.Ş.’de Üretim Şefi olarak görev almaya başlayan Gidergi, Pirelli Türkiye ailesine ilk kez 2002 yılında katıldı. Pirelli’de Üretim Mühendisi olarak göreve başlayan Gidergi, Pirelli Türkiye’deki 17 yılı aşkın kariyerinde üretim, planlama ve operasyon gibi alanlarda birçok önemli görev ve sorumluluk üstlenmiştir.

Efe isminde bir erkek çocuğu babası olan Gidergi, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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