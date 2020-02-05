Pirelli, S&P Global Sürdürülebilirlik Endeksi'nde altın klasmanda

Milano - Pirelli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından yayımlanan ve 4.700'den fazla şirketin sürdürülebilirlik profillerinin değerlendirildiği SAM Sürdürülebilirlik Yıllığı 2020'de bir kez daha altın klasmanda yer aldı.

Pirelli, küresel otomobil donanımları sektöründen “Altın Klasman” kategorisinde yer alan tek şirket oldu. Pirelli, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri için SAM Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi esas alınarak her sene hazırlanan sıralamalarda 2019 yılında ortalamanın 33 puan olduğu sektörde toplam 85 puanla dünya sektör lideri