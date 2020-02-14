Pirelli yeni lastik simülatörü ile teslim süresini hızlandındı



İtalyan lastik devi Pirelli, Formula 1 ve motor sporlarından elde ettiği deneyimi şimdi yollara da taşıyor. Pirelli’nin yeni lastik geliştirme simülatörü, şirketin kapsamlı dijitalleşme stratejisindeki en önemli adımlardan biri olarak hem sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de lastik geliştirme süreçlerini yüzde 30 kısaltıyor.

Milano - Pirelli tarafından bir süre önce şirketin Milano'daki ünlü araştırma ve geliştirme merkezinde açılışı yapılan yeni lastik geliştirme simülatörü, ürün geliştirme süresini kısaltırken ihtiyaç duyulan fiziksel prototip sayısını da azaltacak. Öte yandan, İtalyan firması ile dünyanın en tanınmış otomobil üreticileri arasındaki yakın çalışma ilişkisini daha da güçlendirecek.

Yeni simülatörle geliştirme döngülerinin ve lastik testlerinin hızlandırılması, teslim sürelerinin kısaltılması ve Pirelli ile prestij ve premium otomobil üreticileri arasındaki daha çevik etkileşim sayesinde bu iş birliklerinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Lastik geliştirme sürecini yüzde 30 kısaltıyor

Bu çığır açan teknoloji, farklı otomobil modelleri için üretilen sanal prototiplerin daha hızlı değerlendirilmesi sayesinde hem yol hem motor sporları için yeni lastiklerin ortalama geliştirilme süresini yüzde 30 oranında kısaltıyor. Farklı geliştirme parametrelerinin hızla yeniden modellenmesini mümkün kılan yeni simülatör, Pirelli ile dünyadaki otomobil üreticileri arasındaki dijital bilgi alışverişinin hızlanmasını da sağlıyor.

Simülatör, geleneksel geliştirme yöntemlerine kıyasla üretici tarafından sağlanan veya kurum içinde üretilen her türlü sanal otomobil modelinin sistemde hızla programlanmasına olanak verirken ortak tasarım ve geliştirme çalışmaları üreticinin kendi simülatöründe de yürütülebiliyor. Bu sayede, yeni modellerin giderek daha sık sunulduğu günümüzde lastik geliştirme süreleri hedeflendikleri otomobillerin üretimiyle tam uyumlu olabiliyor.

Simülatörün sanal geliştirme aşamasını maksimuma çıkarmak için kullanılması, gerçek fiziksel prototiplerin sayısının azaltılması anlamına geliyor ve Pirelli’nin sürdürülebilirlik felsefesi doğrultusunda çevreye fayda sağlıyor.

Formula 1, teknolojisi şimdi yollara çıkıyor

Gelişmiş simülasyonlar, 10 yıldan uzun süredir Formula 1 ve diğer motor sporları lastiklerinin tasarım ve geliştirme süreçlerinde kullanılıyor. Bu teknoloji şimdi Pirelli’nin araştırma ve geliştirme departmanının engin deneyimiyle birleşerek yol lastikleri için de kullanılıyor.

VI-grade firması tarafından üretilen simülatör, 7.5 metre çapında 210 derece çepeçevre panoramik bir ekran içeriyor. Pek çok farklı sürüş koşulu, yollar ve pistler bu ekranda görsel olarak canlandırılıyor. Sistemin kalbinde yer alan statik bir araç, herhangi bir sürücünün gerçek bir otomobilde deneyimleyebileceği hisleri tam olarak yaşatmak için çeşitli aktif teknolojilerle donatılıyor. Bu teknolojiler, koltuklar, direksiyon, emniyet kemerleri ve farklı titreşim sistemlerinin süspansiyon ve motorun hareketlerini bire bir yansıtmasını sağlıyor.

Sürecin tamamı, simülatörü her türlü lastik veya otomobilin farklı teknik özelliklerini yansıtacak şekilde programlayabilen bir kontrol odası tarafından koordine ediliyor. Sonuçlar, lastikle ‘yol’ arasındaki etkileşimin yanı sıra lastik davranışına dair diğer tüm ilgili parametreler ölçülerek dikkatle kaydediliyor. Bunlar daha sonra test ‘sürücüsü’ tarafından hissedilen kişisel izlenimlere eklenebiliyor. Bu simülatörde gerçekleştirilen önemli çalışmalar, Politecnico di Milano okulunda kurulacak olan (yanal ve dikey ivmeler ile rotasyonları yeniden oluşturmak için tasarlanan) dinamik simülatör projesine de entegre edilebilecek. Pirelli, şirketin Milano’daki araştırma ve geliştirme merkezindeki tüm faaliyetleri ve tamamlayıcı test çalışmaları yapan bu okulla iş birliğini uzun yıllardır sürdürüyor.

