Pirinç kabuğu külünden lastik üretiyor

Continental, 2023'te de Extreme E elektrikli araçlar için yarış serisinin tek lastik tedarikçisi oldu. 11 Mart’ta Suudi Arabistan’da başlayan yarış için CrossContact Extreme E lastiğinin yeni bir versiyonunu geliştiren Continental, sürdürülebilirlik açısından da geçen yılki lastiklerinin bir adım ötesine geçiyor. Tüm iklim ve zeminler için garantili performans sunan yeni CrossContact Extreme E lastikleri, yüzde 43 oranında geri dönüştürülmüş ve yenilebilir bileşenlerden oluşuyor. Bu bileşenler arasında pirinç kabuğu gibi bitki bazlı ham maddeler öne çıkıyor.

Premium lastik üreticisi ve teknoloji şirketi Continental, elektrikli Extreme E yarış serisi için CrossContact Extreme E lastiğinin yeni bir versiyonunu tedarik ediyor. Yarışmanın üçüncü sezonu, 11 ve 12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Neom kentinde düzenlenen Desert X Prix ile başladı. Yarış için geliştirilen yeni CrossContact Extreme E, yaklaşık yüzde 43 oranında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerden oluşuyor. Bu malzemeler arasında tarım atık maddesi olan pirinç kabuğunun külünden elde edilen silis de bulunuyor. Continental, işlenmiş çelik ve karbon siyahının yanı sıra geri dönüştürülmüş PET şişelerden elde edilen polyester ipliği de lastiğin yapısına entegre ediyor. Continental yeni, daha sürdürülebilir çözümlerin kullanımını artırmanın yanı sıra CrossContact Extreme E lastiğinin toplam ağırlığını da 2 kg azalttı. Bu özellik nakliye sürecinde emisyon tasarrufu sağlıyor.

ContiRe.Tex teknolojisi ile kullanılmış PET şişeler lastiğe dönüşüyor

Üçüncü nesil CrossContact Extreme E, Continental tarafından geliştirilen ContiRe.Tex teknolojisini de kullanıyor. Bu teknoloji; başka bir yerde geri dönüştürülmemiş, kullanılmış PET şişelerden herhangi bir ara kimyasal işlem yapılmadan polyester ipliği üretilmesini sağlıyor. Bu teknoloji için kullanılan şişeler, yalnızca kapalı döngüde geri dönüşüm yapılmayan bölgelerden temin ediliyor. Continental, Extreme E'nin üçüncü sezonunda yarışan on takımın her birine 30 lastik tedarik etti ve bu lastiklerin her biri, yaklaşık 60 adet işlenmiş PET şişeden üretilen polyester içeriyor. Continental şu anda sürücüler her biri 5 boyutta, geri dönüştürülmüş PET şişelerden polyester içeren, seri olarak üretilmiş 3 lastik modeli sunuyor: PremiumContact 6, EcoContact 6 ve AllSeasonContact dört mevsim lastiği.

Sürdürülebilir bitki bazlı dolgu maddeleri

Kauçukla birlikte silika gibi dolgu maddeleri de lastik yapısının önemli bir parçasını oluşturuyor. Örneğin silika; kavrama, yuvarlanma direnci ve kilometre performansı gibi özelliklerin önemli ölçüde iyileştirilmesine yardımcı oluyor. CrossContact Extreme E'de pirinç kabukları, sürdürülebilir şekilde üretilmiş silika için temel malzemeyi sağlıyor. Pirinç kabukları, pirinç üretiminin bir atık ürünü olduğundan gıda veya hayvan yemi olarak kullanılamıyor. Silika üretimi, pirinç kabuğu külünden elde edildiğinde, kuvars kumu gibi geleneksel malzemelere göre daha fazla enerji verimliliği sağlıyor.

Sürdürülebilirliği bir adım öteye taşıyor

CrossContact Extreme E'nin üçüncü nesli, 2023 takvimindeki beş etkinliğin hepsinde kullanılacak ve tüm iklim bölgelerinde ve tüm yüzeylerde maksimum performans sağlayacak şekilde optimize edildi. Continental Extreme E Teknik Müdürü Nels von Schnakenburg, "Bu lastikle sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına daha fazla odaklandık ve 2023 sezonunun zorluklarına son derece iyi hazırlandık. Yol tutuş performansında ayrıca kazanımlar elde ettik ve sürdürülebilirliği geliştirdik. Lastiğin performansı ve sağlamlığı, Extreme E'nin getirebileceği tüm zorluklara dayanabileceği anlamına geliyor” dedi.

Continental, 2021 yılında ilk kez düzenlenen bu off-road yarış serisinin kurucu ortağı ve tek lastik tedarikçisi. Extreme E, elektrikle çalışan araçlarla motor sporlarını dünyanın en ücra köşelerine taşıyor ve iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Çevresel ve sosyal sorumluluk açısından en ilerici lastik şirketi olma misyonunu üstlenen Continental, en geç 2050 yılına kadar değer zinciri boyunca karbon nötr olmayı taahhüt ediyor.