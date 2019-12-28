Porsche Club İstanbul 15. yılını kutladı

Sportif ve sosyal faaliyetler çerçevesinde Porsche kullanıcılarını bir araya getirmek amacıyla kurulan Porsche Club İstanbul, kuruluşunun 15. yılını muhteşem bir gece ile kutladı. Ulus 29’da Doğuş Otomotiv ve Alman saat markası A. Lange & Söhne sponsorluğunda düzenlenen kutlamada davetliler, Porsche SUV Ailesi’nin en yeni modeli Cayenne Coupé’yi de yakından inceleme fırsatı buldular. Porsche Cayenne Coupe, kendine has tasarımı ve teknolojik yenilikleriyle davetlilerden tam not aldı.

A. Lange & Söhne ise gecede, zarifçe dekore edilip elde birleştirilen ve tescilli mekanizmalarla donatılan altın veya platin saatlerini sergiledi. 1994’ten beri geliştirdiği 63 özel üretim kalibreyle A. Lange & Söhne dünyanın seçkin saat markaları arasında en üst sıralarda yer alıyor. Seri üretim kol saatinde bulunan ilk büyük tarih göstergesiyle LANGE 1 ve dakik zıplayan rakam göstergesiyle ZEITWERK gibi marka ikonları şirketin imza attığı muhteşem başarılardan sadece birkaçı.

Gecede ayrıca Porsche Club İstanbul’un kuruluş yıl dönümü için Doğuş Otomotiv Porsche ekibi ile pasta kesildi. Aralarında sanat, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarının yer aldığı Porsche Club İstanbul üyeleri, anılarını tazelerken 2020 yılında çok daha yoğun iletişim yapacaklarının müjdesini verdiler.

Porsche AG’ye bağlı resmi bir dernek olan Porsche Club İstanbul’un 300’e yakın üyesi bulunuyor. Kulüp yıl boyunca gerçekleştirdiği çeşitli özel etkinliklerle Porsche tutkunlarını bir araya getiriyor.