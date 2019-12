Prelli Takvimi 2020 ile Juliet'i arıyor

Ünlü İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi, kısa bir sanat filmi eşliğinde Juliet'in özünü arıyor.





Shakespeare'in zamansız trajedisinden ilham alan ve "Her kadının içinde bir Juliet vardır" diyen Paolo Roversi, bu yıl 47. edisyonu yayımlanan The Cal™ için kahramanlar olarak Claire Foy, Mia Goth, Chris Lee, Indya Moore, Rosalía, Stella Roversi, Yara Shahidi, Kristen Stewart ve Emma Watson ile çalıştı.

Bu yıl kısa bir filmin eşlik etmesiyle takvim, ilk kez fotoğrafçılığı sinemayla buluşturuyor. Bu 18 dakikalık kısa filmde yönetmen olarak kendisini canlandıran Paolo Roversi, Juliet rolü için adaylarla görüşüyor. Her aday, çok yönlü bir karakteri değişik duygular ve ifadelerle canlandırmak için yönetmenin objektifinin önünden geçiyor.

Senaryo iki aşamada gelişiyor. İlk aşamada, kahramanların makyajları veya kostümleri olmadan sete geldikleri görülüyor. Roversi ile oturup proje hakkında konuşan her aday, rol için seçilmeyi istiyor, yönetmene kendi deneyimlerini ve Juliet'i gözünde nasıl canlandırdığını anlatıyor, böylece kendisine dair gizli ve özel yönlerini açığa çıkarıyor. İkinci aşamada, adaylar Shakespeare'in kahramanına katacakları kişisel yorumlara dönüşmeleri için tasarlanan kostümleri giyiyorlar. Gerçeğin ve kurgunun birbirinin peşinden gittiği, farklılıklarının tıpkı puslu bir fotoğraftaki gibi bulanıklaştığı bir hikaye anlatma fikrinden yola çıkılıyor.

Roversi takvimi anlatırken şunları aktarıyor: "Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum. Juliet'in ışığını Emma ve Yara'nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia'nın seslerinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiyetinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet vardır. Ve ben onu daima arayacağım."

Çekimleri Mayıs ayında gerçekleşen 2020 Pirelli Takvimi ilk defa bir İtalyan fotoğrafçı tarafından yaratıldı. Çekim mekanları olarak genç kadının talihsiz kaderiyle daima ilişkilendirilen Verona ve Roversi'nin kırk yıldır yaşadığı Paris seçildi.

Uzun yıllardır opera tutkunu olan Roversi, librettolardan ilham alan benzersiz grafik tasarımlı bir eser yaratmak istedi. 132 sayfalık 2020 Takvimi'nin kapağında aylık takvim, iç sayfalarda ise Shakespeare'in Romeo ve Juliet'inden bölümler ile hikayenin kahramanlarının ve Verona şehrinin renkli ve siyah beyaz 58 fotoğrafı yer alıyor. Kapak açıldığında evreni temsil eden gök kubbe çizimi ortaya çıkıyor ve Juliet'in öyküsünü çevreleyerek ebedileştiriyor. Ön ve arka kapaklarında takvimin kendi fontunda altın renkli olarak Juliet'in doğum tarihi, Romeo ile ilk buluşması, düğünleri ve ölümleri yer alıyor. Bu tarihler, isimleri kapağa serpiştirilen Takvim yıldızlarının doğum tarihleriyle tamamlanıyor ve takımyıldızlarla birlikte adeta şiirsel bir gök kubbe yaratılıyor.

Looking for JULIET

(Juliet'i Aramak)

2020 PIRELLI Takvimi

Fotoğraflar: Paolo ROVERSI

Kadro (alfabetik sırada):

CLAIRE FOY

MIA GOTH

CHRIS LEE

INDYA MOORE

ROSALIA

STELLA ROVERSI

YARA SHAHIDI

KRISTEN STEWART

EMMA WATSON

Sanat yönetimi ve tasarımı: M/M (PARIS)

Stil Danışmanı: İbrahim Kamara

Saç:Julien d'Ys

Makyaj: Thom Walker

Set Tasarımı: Jean Hughes de Chatillon

Kasting Yönetmeni: Piergiorgio Del Moro

Sahne sisli, ılıman Verona'da geçmektedir.

Gece saatleri, dikkatle dinlediğinizde düşmanların ve sevgililerin geçmişten gelen seslerini duyabiliyorsunuz. Juliet'i ararken bana yol göstermesi için bir iplik, bir çatlaktan sızan bir ışık bulmaya çalışıyorum.

Ama bu bir oyun değil. Bu bir rüya, eski bir rüya için bir ortam yaratmak gibi. Her fotoğraf çektiğimde yakalamaya çalıştığım aynı rüya, sevgi ve güzellik gerçeğinin görünür hale geldiği bir rüya.

Romeo ve Juliet'i ilk kez ergenlik yıllarımda okudum. Oyunun geçtiği İtalya'daki yerden çok da uzak olmayan Ravenna'da büyüdüğüm için Rönesans zamanındaki karakterleri gözümde canlandırmak bana kolay geldi. Oyun her ne kadar bir İngiliz tarafından yazılmış olsa da en romantik aşkı anlatan bu trajedinin aslında bir İtalyan hikayesi olduğunu düşünüyorum.

Bu hikaye, sevginin insanları dönüştürme gücüne sahip olduğunu anlatıyor, tıpkı Juliet'in sadece dört gün içinde masum bir genç kızdan bir asiye, güçlü bir kadına, aşk için en zor fedakarlığı yapmaya hazır bir devrimciye dönüşmesi gibi.

Juliet düşmanına aşık olmuştu. Hikayenin bugün hâlâ bizi etkilemeye devam etmesinin nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Sevginin nasıl sınır tanımadığını veya limitleri olmadığını simgeliyor. Çünkü sevgi, her şeyden öte bir güçtür.

Juliet'i ararken masumiyet, güç, güzellik, duyarlılık ve cesaret yani seven bir kadının tüm nitelikleriyle dolu saf bir ruhu bulmaya çalışıyordum.

Juliet'in ışığını Emma ve Yara'nın, Indya ve Mia'nın jestlerinde ve sözlerinde, Kristen ve Claire'in gülüşlerinde ve gözyaşlarında, Chris ve Rosalia'nın seslerinde ve müziklerinde, Stella'nın masumiyetinde buldum. Her kadının içinde bir Juliet vardır. Ve ben onu daima arayacağım.

PAOLO ROVERSI İLE İDEAL JULIET'İ ARAMAK HAKKINDA

Yeni Pirelli Takvimi'nin fotoğraflarını çekmeniz teklif edildiğinde nasıl tepki verdiniz?

Yıllardır Pirelli Takvimi'nin çekimlerini yapmayı hayal ettim çünkü bir fotoğrafçın en kutsal ideallerinden biridir ve gerçek olduğu için çok mutluyum. Bu hayallerimin projesi: Pirelli, tüm dünyada karşılık bulacak en yüksek kalitede bir eseri gerçekleştirebilmeniz için fikirlerinizi dilediğiniz gibi kullanma özgürlüğü tanımanın yanı sıra her türlü desteği de veriyor. Şimdiye dek yayımlanan hemen tüm Pirelli Takvimlerini gördüm; hepsi harika, her biri dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından bazıları tarafından yaratıldı. Bunun bilinciyle ve takvimin en yüksek kalite geleneğini de düşünerek proje için elimden gelenin en iyisini yapmak istedim elbette.

Peki, sizi özellikle bu konsepte yönlendiren ne oldu?

Güzellik ve sevgi fikrini bir araya getiren bir eser yaratmak istedim. Fikir, sadelik ile yüksek etkiyi birleştirmeyi esas alıyor. Sevgi ve güzellik, uzun yıllardır araştırmalarımın ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Tamamıyla İtalyan bir proje için çalışan bir İtalyan fotoğrafçı olarak hikayenin İtalya ile bağlı olması gerektiği zaten belli.

Bu da size "yeni" bir Juliet arama fikrini verdi, öyle mi?

Aslında yeni veya eski bir Juliet söz konusu değil. "Juliet'i Aramak", özünde bir ideali aramak, çağlar boyu bir hayalin peşinden gitmekle ilgili. Feminenliği, tatlı aşkı, kırılganlık ile gücün karışımını, utangaçlığı ve isyanı bir arada taşıyan ideal kadını arama hikayesi. Juliet'te bunların hepsi var. Hikayesinin trajedisi, hayal ile gerçeklik, bir gözyaşı ile bir gülümseme, mutluluk ile acı, iyilik ile kötülük arasında bulanıklaşan sınırı anlatıyor. Bu kırılgan, adeta belirsiz sınırlar beni hep cezbetmiştir. Fotoğraflarımda hep bu belirsizliği sorguluyorum ve belki de aradığım güzellik, çözmeye çalıştığım gizem, o ince çizginin ta kendisi.

Kadro seçiminizden söz edebilir misiniz?

Her biri tamamıyla farklı kişisel tarihçeleri olan, farklı ortamlardan ve kültürlerden gelen çeşitli kadınlar buldum. Sonuçta ortaya dünyanın dört bir yanından gelen bu olağanüstü kadro çıktı. Her biriyle çalışmalarımızı organize etmek kesinlikle kolay olmadı ama kasting direktörümüz Piergiorgio Del Moro'nun müthiş koordinasyon becerileri sayesinde her şey yerli yerine oturdu. Her biri elimizdeki projeyi tam olarak anlayan ve bu Juliet macerasına katılmayı çok isteyen, farklı yeteneklere ve kişiliklere sahip, son derece başarılı oyuncular, şarkıcılar ve sanatçılar. Shakespeare'in trajedisinden pasajlar okuyarak kendi yaşamlarından ve kariyerlerinden kesitler anlatan bu kadınlar, orada bulunan herkesi büyüleyen benzersiz duygu anlarını yakalamayı başardı.

Etrafta bu kadar çok kadın olunca, Romeo karakteri bir kenarda kalmış gibi görünüyor...

Bu aslında doğru değil çünkü Romeo hep var. Hikayenin iki önemli unsurundan biri. Romeo olmasa Juliet de olmazdı. Bir araya geldiklerinde, sevginin ta kendisini somutlaştırıyorlar. Evrensel bir sevgi ve güzellik mesajı veriyorlar çünkü bana göre güzellik ve sevginin kültürel veya dinsel sınırları yoktur. İkisi de evrenseldir.

Takvim üzerinde çalışırken sizi özellikle etkileyen şeyler oldu mu?

Aslında pek çok şaşırtıcı şey oldu. Sürprizler işimde önemli bir role sahiptir. Beklenmedik, tesadüfi bir olay, şansını denemek, sürecin temel ve her zaman var olan bileşenleridir. Takvim üzerinde çalışırken bir film de çektim ki o başlı başına heyecan verici ve öngörülemeyen olaylarla doluydu.

Seçtiğiniz ünlüler rol de yaptı, öyle mi?

Gerçekten de yaptılar. Benim "Juliet"lerim sadece fotoğraflara yansımadı, aynı zamanda Juliet'in doğum yeri olan ve takvimin tanıtıldığı Verona'da ve Paris'te fotoğraf setlerinde çektiğimiz filmde de rol aldılar. Takvimi bir filmle birleştirmek, yeni bir fikir olarak ortaya çıktı. Parçası olmak da beni çok mutlu etti. Daha önce kuliste yaşananları içeren birçok video vardı ama benimki kamera arkası değil, 2020 Pirelli Takvimi'ne paralel giden, tematik malzemeleri farklı bir görsel kanaldan paylaşan bir film.

Sonunda aradığınız Juliet'i buldunuz mu?

Sanırım onu hâlâ arıyorum ve asla pes etmeyeceğim çünkü işin doğrusu Juliet bir hayal ve asla gerçek olamayacak. Onu bu denli çekici kılan yönü de güzelliği ve gizemi. Yine de burada sunduğum Juliet'lerin insanlara hayaller kurduracağını umuyorum.

