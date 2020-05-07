Radyo Trafik Trafik Haftası kapsamında iki özel konuğu misafir etti

Radyo Trafik’in 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdiği “Trafik Haftası Özel” programının konukları, EGM Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç ve EGM Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan oldu.





CEZALARIN BİLDİRİ SÜRESİ KISALACAK MI?



Kesilen cezaların yazıldığı tarihten 1 yıl sonrasına kadar tebliğ edilmesi kararı cezaların daha yüksek fiyatlarda kişilere ulaşmasına neden olurken caydırıcılık konusunda da olumsuz etkileri oluyor. Cezanın eğitici yanı olduğunu vurgulayan Ayhan Saraç “Bir ihlal yapıldığında ceza en yakın yerde kesilirse büyük caydırıcılığı olur. Bir gün sonra ya da akşamında bu hatanın bir daha yapılmamasını sağlar. Cezanın geç gönderilmesi bizce de doğru değil. Eds ihlallerinin bir yıl sonrasına değil 1 hafta içerisinde tebliğ edilmesi talimatını verdik. Cezaların ulaşamaması için elle tutulur sebepler olmalı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde şube müdürleri bu cezaları bizzat kendileri takip ediyor. Hatta cezalarda artış gözlediklerinde görevli sayısını artırma talebinde bulunuyorlar. Biz de işlemlerin hızlanması için sayıları artırıyoruz” dedi.



Cezaların tablet üzerinden kesildiğine vurgu yapan Eğitim Koordinasyon Şube Müdürü Tolga Hakan ise “ ceza yiyen kişiler e-Devlet’e üyeyse direk sisteme düşüyor ve telefonlarına iletilebiliyor. Vatandaşlarımız E-Devlet’e üye olursa bu iş daha hızlanır…



SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HİÇBİR BELGE YOK!



Elektrikli Scooter’lar son günlerde yollarda bir hayli arttı. Araç ve yaya yollarında kullanılan Scooter’ların ciddi hızlara çıkabildiğini aktaran Saraç “ Sürüş güvenliği açısından hiçbir belgesi bulunmuyor. Maalesef İstanbul’da bir kişi bu aracı kullanırken kazaya karışıp hayatını kaybetti. Kayda geçmeyen birçok kaza da vardır. Biz bakanlıklara yazı gönderdik. Scooter’ler hakkında bilgiler istedik. Çünkü ciddi hıza da yükselebilen araçlar. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili de yeni kararlar alınacak” diye konuştu.



Hakan bu araçların Avrupa’da araç yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde kullanılmasına izin verilmediğini aktararak “Araç yoğunluğunun az olduğu yerlerde bir yan yol olması durumunda kullanılmasına izin veriyorlar. Bu konuyla ilgili çalışmalar önümüzdeki günlerde netleşecek” dedi.



FTM’LERİN YAZDIĞI TÜM İHLALLER CEZAYA DÖNÜŞMÜYOR!



Dinleyenlerimizden gelen sorular arasında Fahri Müfettişlik görevini yürütenlerin yazdıkları tutanakların hepsinin cezaya dönüşüp dönüşmediği merak edildi. Bu konuda gelen tüm ihlallerin cezaya dönüşmediğinin altını çizen Trafik Denetleme Şube Müdürü Saraç “Ceza kesilen araçların gerçek olup olmadığına dair kontrolleri yapıyoruz. Araç varsa gerçekten o ilde bulunmuş mu onu netleştiriyoruz. Sistemimiz gelen bilgileri direk eşleştiriyor. Manuel değil sistemsel olarak bunu ortaya çıkartıyoruz. Yine hatalı cezaları da havuz da bekletiyoruz. Hata sistemsel mi yoksa bilgi aktarımın da mı yanlışlık oldu bunu netleştiriyoruz” diye konuştu.



Programda salgın dönemindeki tedbirler de ele alındı. Araç yoğunluğunun yollarda azalmasıyla yaya denetimlerinin daha çok arttığını belirten Müdür Saraç bu yılın ilk dört aylık dönemimde yaya kazalarında ölüm oranlarının %8’e kadar gerilediğini paylaştı.



Araçlar azalınca trafik denetlemeleri yapılmayacak gibi bir algının oluştuğunu ancak böyle bir durumun olmadığını anlatan Saraç “Özellikle otobüslerde oturma kurallarına çok dikkat ettik. Hatta trafik polislerimiz direk ulaşım firmalarına giderek çalışanlara kuralları anlattı. Bu süreçte yollarda ellerinde ateş ölçer olan polislerimizi gördük. Yine kısıtlamalar başladıktan sonra restoranların evlere servis hizmetleri arttığı için motorsiklet araç kontrollerimiz daha da arttı” dedi.



Tolga Hakan EGM olarak pandemiyle mücadele öncesi ve sonrası olarak denetimleri uygulamaya koyduklarını söyledi. “Şehirlerarası araç trafiği yoğunluk %5’lere düştü. Araç yoğunluğunun düşmesiyle beraber maalesef araç hızları arttı. Bunu engellemek için radar denetimlerine ağırlık verdik”



SAHTE SEYAHAT BELGELERİ ÜRETİLDİ!



Ayhan Saraç Şehir giriş ve çıkışlarında yapılan denetlemelerde sahte seyahat belgeleri gösterenlerin olduğunu açıkladı. Belgelerin e-Devlet üzerinden alınmasından kaynaklı sahte olduklarının kolay anlaşıldığını belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü “Bunu iş haline getirip para karşılığı üretenlerin olduğu ortaya çıktı” dedi.



Saraç ayrıca kontrollerdeki kuyruğu uzatmak gibi, oradaki işlemleri yavaşlatmak gibi bir amaçlarının olmadığını paylaştı. “Ancak insanlar kontrol olan yerlerde beklemeyi göze almayıp yola çıkmamayı tercih ettiler.Denetim noktalarında birçok kurala uymayan kişiyi durdurduk. Bu sayede virüsün daha fazla yere yayılmasını engelledik”





AĞIR VASITALARA AYRICALIK TANIDIK



Saraç kontrol noktalarında tedarik zincirinde yer alan ve tehlikeli madde taşıyan araçların geçişlerine öncelik tanındığını belirtti. Ancak bu tür araçların karıştığı kazaların arttığına dikkati çekerek “Küçük araçlar yoldan çekildikten sonra büyük araç sürücüleri hızlarını artırdı. 4 şeritli yollarda bile hatalı park etmekten kaynaklı ciddi kazalar meydana geldi. Küçük araçlar olduğunda büyük vasıta sürücüleridaha dikkatli davranıyor. Bunu fark ettik” dedi.