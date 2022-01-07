Renault 22'nci kez binek otomobil lideri

Renault MAİS, otomotiv pazarında 2021 yılında da liderliklerini sürdürdü. 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payıyla Renault, 22’nci kez binek otomobil lideri oldu. B segmentinin 36 bin 438 adet satışla lideri olan Clio HB, bu başarıya önemli bir katkıda bulundu. Renault Zoe, 772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil oldu.

Türkiye’nin binek otomobildeki lider markası Renault, bu unvanı 22’nci kez elde etti. 2021 yılında binek otomobil pazarında 75 bin 561 adet satış ve 13,45 pazar payı elde eden marka, toplam pazarda ise 81 bin 280 adet satış ve 11,02 pazar payı gerçekleştirdi.

B segmentinde 36 bin 438 adetlik satışla lider olan Clio HB, Renault’nun binek otomobil pazarında gösterdiği liderlik performansına en önemli katkıyı veren model oldu.

Elektrikli otomobil pazarı 2021’de geçtiğimiz yıla göre yüzde 237 artış göstererek 2 bin 846 adet olarak gerçekleşirken, Renault Zoe 772 adet satışla Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil oldu.

Türkiye’nin SUV Lideri Dacia Duster

2021 sonu itibarıyla 19 bin 38 adet satış başarısına ulaşan Dacia Duster, Türkiye’nin SUV liderliği unvanını devam ettirdi. Dacia markası ise 34 bin 866 satış adedi ve 4,73 pazar payı ile toplam pazarda 8’inci sırada yer aldı.

Renault MAİS, Renault ve Dacia markalarıyla böylece 2021 yılında toplam pazarda 116 bin 146 satış adedine ulaşarak, binek ve hafif ticari araç pazarında 15,75 pazar payı elde etti.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:

“2021, geçtiğimiz yıla benzer olarak pandemi etkisinin devam ettiği bir dönem oldu. Yüksek döviz kurunun yanı sıra çip krizine bağlı olarak yaşanan araç bulunabilirlik sorunu en önemli gündem maddesiydi. Her şeye rağmen Renault MAİS olarak liderlik alanlarımızı korumayı başardık. Her bir çalışanımızın emeğiyle hem operasyonel, hem de finansal anlamda hedeflerimize ulaştık. Renault markamızla 22’nci kez elde ettiğimiz binek otomobil liderliğinin yanı sıra Renault Clio HB ve Dacia Duster modellerimizin sınıflarında sürdürdüğü liderliklerden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Öte yandan elektrikli otomobil pazarında Renault Zoe ile olan liderliğimiz bizim için çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde bu başarılarımızı sürdürülebilir kılarak daha da ileriye taşımak için yol haritamızı 3 vazgeçilmez unsur oluşturuyor; müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti.

Geçtiğimiz yıl Renault ve Dacia markalarımız için hareketliydi. Renault’da Makyajlı Megane Sedan ve Koleos modellerimizi satışa sunarak başladığımız yılda, B-Sedan segmentindeki yeni temsilcimiz Taliant ve hafif ticari araç pazarındaki en önemli kozumuz Express’in lansmanlarını gerçekleştirdik. Dacia markamızla ise Yeni Sandero ve Sandero Stepway’in yanı sıra SUV lideri modelimiz Duster’ı otomatik şanzımanı da içeren yeniliklerle tüketicimizle buluşturduk.

2022 yılı da Renault ve Dacia ürün gamı açısından heyecan verici olacak. Elektrikli mobiliteyi farklı bir boyuta taşıyan Yeni Megane E-TECH Electric modelini yeni yılda Türk tüketicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Bu alanda Dacia tarafında da merakla beklenen %100 elektrikli Spring modelimizi de Türkiye’de satışa sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan geniş aileler için Dacia Jogger ve Renault’nun C-SUV segmentindeki iddialı temsilcisi olacak Yeni Austral ile marka bazında ürün gamlarımızı güçlendireceğiz. Son olarak Renault Express ile önemli bir hamle yaptığımız hafif ticari pazarına Yeni Renault Trafic’i de getirerek bu alandaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”

Yılın Gazete Uygulaması Dacia’dan

2021 yılındaki başarılı satış performansının yanı sıra Renault MAİS, ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2021 Gladyatörleri’nde İletişim Kategorisinde de ödüle layık görüldü. Dacia Duster 4x4 ilan çalışmaları, “Yılın Gazete Uygulaması” dalında zirvede yer aldı.