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Renault Clio klişelere karşı

Renault sosyal medya hesapları, influencer’ların kendi hesapları ve önde gelen dijital mecralarda aynı anda yayınlandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 08:58
Renault Clio klişelere karşı

Renault Clio klişelere karşı

Segmentinde benzersiz özellikleri bünyesinde barındıran Yeni CLIO, otomobil sektöründeki alışılmış yöntemlerden uzak iletişiminin ardından, dijital klişeleri alt üst eden bir relansman kampanyası ile müşterileriyle buluşuyor. 12 Şubat 2020’de Türkiye’de lansmanı yapılan ve hemen sonrasında bütün stokları tükenen yeni CLIO #BENZER5İZ dijital filmlerle sahalara geri dönüyor.

Yeni CLIO’nun; Multi-Sense, R.S. Line, Turbo EDC ve X-Tronic motorlar, kablosuz şarj, 360° kamera, eller serbest park destek ve aktif acil fren destek sistemi gibi birçok özelliğinin anlatıldığı serinin bölümlerine Aslı İnandık, Yılmaz Sisters, Ahmet & Karya, Volkan Öge, Fahir Talib ve Doğan Kabak gibi ünlü influencer’lar konuk oluyor.

Onlar Yeni Clio’nun özelliklerini bilindik yöntemlerle tanıtmaya çalışırken Internet Ekipler Amiri Serdar Kuzuloğlu tam zamanında müdahale ediyor ve influencer klişelerini yerle bir ediyor.

Senaryosu Geometry İstanbul imzalı ve Serdar Kuzuloğlu’nun kendine has bir üslupla dijital reklam klişelerine gönderme yaptığı benzersiz araç tanıtım filmleri, Renault sosyal medya hesapları, influencer’ların kendi hesapları ve önde gelen dijital mecralarda aynı anda yayınlandı.

İnfluencer kullanımına yepyeni bir bakış açısı getiren ve 6 filmin aynı anda yayınlandığı relansman kampanyasında da Yeni CLIO, #BENZER5İZ hashtag’i ile müşterileriyle buluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Clio
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