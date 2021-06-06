Renault'da Yaz Geldi Faiz Gitti

Marka sevilen modellerinde cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunarken, sağlık çalışanlarına ve online satışa özel teklifler getiriyor.

12 ay vadeli 60 bin TL'lik krediye sıfır faiz fırsatı

2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla* sahiplerini bekliyor.

3 bin TL takas indirimi

Geçtiğimiz ay ilk kez Türkiye'de satışa sunulan Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi** sunuluyor.

Renault, Haziran ayının sonuna kadar fiyat avantajı da sağlıyor. Renault Finans’tan kredi kullananlar, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonunda 165.400 TL, 2020 Model Yılı ZOE’de ise 299.900 TL’lik cazip fiyat avantajı yakalıyor.

Sağlık çalışanlarına ve online satışa özel teklifler

Renault’nun tüm binek araç modellerinde sağlık çalışanları*** ile satinal.renault.com.tr platformu üzerinden gerçekleşen online satışlarda Renault Finans’tan kullanılan krediler için dosya masrafı alınmıyor. Ayrıca aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü de hediye ediliyor.