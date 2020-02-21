Renault Grubu'ndan, Cenevre Otomobil Fuarı'nda elektrikli çıkarması

Renault, Dacia ve Alpine, 3-4 Mart 2020 tarihlerinde yenilikleri ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini alıyor.

Avrupa'da elektrikli araç segmentinin öncü ve lider markası Renault, Cenevre Otomobil Fuarı ’nda, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept otomobili MORPHOZ’un dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

’nda, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept otomobili MORPHOZ’un dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Yeni Twingo Z.E. ve Yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in modellerinin de ilk gösterimi Cenevre’de yapılıyor: Her iki model de Renault'nun elektrikli otomobil atağının yeni aşamasını simgeliyor.

Dacia da elektrikli modeli ile yeni bir devrim gerçekleştiriyor. Pazarın en ulaşılabilir %100 elektrikli otomobilinin dünya prömiyeri Cenevre’de gerçekleştiriliyor.

Dacia, aynı zamanda Avrupa'daki 15. yılını kutlamak için yeni ECO-G motorunu ve "Yıl Dönümü" özel serisini tanıtıyor.

Alpine ise, iki özel serisini ve Alpine A110 SportsX modelini tanıtıyor.

Renault: Herkes için bugün ve yarın elektrikli mobilite

Renault, geleceğin mobilite vizyonunu ortaya koyan elektrikli konsept modeli MORPHOZ’un ilk gösterimini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriyor. Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri ve kullanımlarına göre kişiselleştirilmiş bir uyarlama içeren modüler MORPHOZ, gelecek yıllarda pazara sunacağı Renault’nun yeni elektrikli model ailesine gönderme yapıyor.

Renault, Yeni Twingo Z.E'nin dünya prömiyeri dahil olmak üzere 8 modelden oluşan eksiksiz %100 elektrikli ürün gamı ile Cenevre Fuar’ındaki yerini alıyor.

Elektrikli otomobilin öncü markası Renault, üç amiral modelinde E-TECH adını verdiği hibrit ve plug-in hibrit motorları ile ürün gamını elektrikleştirmeye devam ediyor: Clio, Captur ve Megane Estate (SW). Yeni Megane Estate (SW) E-TECH Plug-in, ilk kez Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileniyor.

Kangoo Z.E. Konsept, hafif ticari araç müşterilerinin beklentilerine karşılık vermek üzere gösterişli bir geri dönüş yapıyor. Şehir içi ve elektrikli show-car, 2020’de Kangoo ürün gamında yapılacak yeniliğin ipuçlarını taşıyor.

Dacia’dan elektrikli devrim: Pazardaki en ulaşılabilir %100 elektrikli şehir otomobili

Dacia, tarihinde yeni bir sayfa açarak elektrikli devrimini başlatıyor. Geçmişine sadık ve "ezber bozan" marka Dacia, elektrikli araç pazarına giriyor. Elektrikli mobilite konusunda Renault Grubu’nun 10 yıllık deneyiminin üzerine inşa edilen bir devrim ile Dacia, %100 elektrikli show-car’ını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıyor.

ECO-G adını verdiği LPG versiyonlarını, binek otomobil ürün gamının tamamında kullanan tek üretici olan Dacia, yeni Tce 100 ECO-G motorunu da Cenevre’de tanıtıyor. Marka ayrıca Avrupa'daki 15. yılını kutlamak için ‘’Yıl Dönümü’’ özel serisini sergiliyor.

Alpine: iki özel seri ve sportifliğin yeni yorumu

Alpine, bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı’na geri dönüyor ve iki yeni özel serinin tanıtımıyla A110 ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Alpine ayrıca A110 SportsX modelini de fuarda sergiliyor. Alpine tasarım ve mühendislik ekiplerinin ortak çabasının sonucu olan model, A110'un ralli versiyonları ve 1973 Monte Carlo Ralli şampiyonu A110'dan ilham alıyor.