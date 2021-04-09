Renault Grubu “Software République” İçin İş Birliğine Gitti

Sırasıyla Atos, Dassault Systèmes, Renault Grubu, STMicroelectronics ve Thales Genel Müdürleri Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery ve Patrice Caine, bugün inovasyon ve akılı mobilite için yeni bir ekosistem olan Software République için güçlerini birleştirmeye yönelik hedeflerini duyurdu. Ortaklar birbirini tamamlayıcı nitelikteki uzmanlıklarını bir araya getirerek birlikte yazılım geliştirmeyi ve pazarlamayı planlarken, şehirler, işletmeler ve şehir sakinleri için zenginleştirilmiş sürdürülebilir mobilite sunmayı hedefliyor.

Yapay zekâ, siber güvenlik, bağlanabilirlik, gömülü elektronik sistemler ve sanal ikiz teknolojisi bu yeni ürün ve hizmetlere katkı sunacak. Otomotiv ve teknoloji alanlarının beş lider şirketi tarafından kurulan bu açık inovasyon ekosistemine yeni üyeler katılacak ve bu ekosistem açık iş birlikleri geliştirecek.

Bir egemenlik konusu

Mobilite değişiyor ve yeni fırsatlar sunuyor. Boston Consulting Group şirketine göre, küresel mobilite pazarı 2035 itibariyle yüzde 60 büyüyerek 11 trilyon Euro’ya erişecek. Bu büyümenin ana kaynağı, küresel mobilite pazarındaki payı yüzde 5’ten yüzde 45’e çıkacak olan elektrikli araçlar, yeni bileşenler, yeni satış sonrası hizmetler ve diğer katma değerli hizmetler gibi gelişmeler[i]. Diğer kıtalardaki devlet desteği alan ana endüstriyel aktörler şimdiden gelişmiş entegrasyon stratejileri sayesinde bu yeni teknolojilerden birçoğunu ortaya çıkarmak için kendilerini konumlandırıyorlar. Software République kurucu üyeleri, bu alanda egemenliklerini sağlamayı hedefleyen sürdürülebilir bir ekosistemi birlikte oluşturmanın Fransa ve Avrupa için ne kadar acil olduğunu dile getirdi.

Üç ana iş birliği alanı

Adapte edilmiş ve çevik bir mobilitenin hayata geçirilmesini sağlayacak akıllı mobilite sistemlerini birlikte geliştirerek pazarlamak için, üç ana iş birliği alanı belirlendi:

Araç ile aracın dijital ve fiziksel ortamı arasındaki bağlanabilirliği kolaylaştırmak için akıllı sistemler

Bölgeler ve şirketler için akış optimizasyonu sağlamak için simülasyon ve veri yönetim sistemleri.

Şarj deneyimini kolaylaştırmak için enerji ekosistemi.

Ek olarak aşağıdaki başlıklar Software République ortakları tarafından tartışılıyor:

Kolay şarj

Elektrikli bir otomobilin uyumlu bir şarj noktasında otomatik olarak tanınmasına ve kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın aracın şarj olmasına imkân sunan yeni teknoloji ve hizmetler.

Bölgeler için mobilite akışlarının optimizasyonu

Aşağıdakileri sağlamak amacıyla, şehirler arasında anlık ve açık olarak mobilite bilgi alışverişlerine erişim ve simülasyonun kolaylaştırılması:

- Tüketicilerin zaman, konfor veya enerji yönetimine göre her zaman en iyi mobilite yolunu seçmesi.

- Operatörlerin hizmetlerini zenginleştirmesi.

- Kamu otoritelerinin acil durum yönetimi, organizasyonlar gibi mobilite senaryolarını simüle etmesi ve uygulaması.

- Şehir içi planlayıcıların arazi kullanım planlamasını daha iyi öngörmesi.

İnovasyonu teşvik etmek için, Software République aynı zamanda en fazla gelecek vadeden yeni kurulan şirketleri finanse etmek amacıyla bir yatırım fonu oluşturmayı ve akıllı mobilite teknolojileri alanında yeni kurulan şirketlere ev sahipliği yapacak bir sistem hayata geçirmeyi hedefliyor. Şirketler böylece bir değer ağı üzerinden işbirlikçi bir sanal gelişim ve deneyim ortamına ve rehberliğe erişim imkânı bulacak. Yeni kurulan şirketler ve üniversiteler için ekosistemin lansmanı ile ilgili olarak, Software République ortakları, geleceğin mobilitesi için teknoloji geliştirmeye katkı sunacak bir veri görevi organize etmeyi planlıyor: elektrikli, bağlantılı ve otonom.

Renault Grubu CEO’su Luca de Meo, “Yeni mobilite değer zincirinde, dahili akıllı sistemler yeni itici güç oluştururken, tüm araştırma ve yatırım bu zincirde yoğunlaşmış durumda. Bu teknolojik mücadelede, biz birlikte ve açık hareket etmeyi seçiyoruz. Ortaklığın merkezi bir aktörü olmayacak, herkesin değeri diğer ortaklar sayesinde katlanarak artacak. Siber güvenlik, mikro elektronik, enerji ve veri yönetimi alanındaki uzmanlıkların bir araya gelmesi bize Avrupa’da geliştirilen, düşük karbonlu, paylaşılan ve sorumlu mobilite için benzersiz, son teknoloji çözümleri geliştirme imkânı sunacak.”

Atos CEO’su Elie Girard, “Atos, Software République kurucu üyelerinden biri olmaktan gurur duyuyor. Bir teknolojinin yaratıcısı ve karmaşık çözümleri entegre eden bir taraf olarak, bu benzersiz ekosisteme dijital uzmanlığımızı sunarak karbon ayak izini azaltmaya katkı sunacağız ve yapay zekâ, dijital güvenlik, bulut, nesnelerin interneti veya yüksek performanslı bilişim gibi kilit alanlarda inovatif teknolojilerimizi kullanıma sunacağız. Dünyanın beş önde gelen otomotiv ve teknoloji aktörünün güçlerini bir araya getiren bu inisiyatif mobilite dekarbonizasyonunu hızlandıracak.”

Dassault Systèmes Başkan Yardımcısı ve CEO’su Bernard Charlès, “Otomotiv sektörünün de ötesinde, bu sürdürülebilir ekonominin bir parçası olan iş ve eğlence ortamındaki mobilite hizmetlerinin kullanımına dönük bir yaklaşım konusu. Bu ekonomik deneyim dünya çapında Endüstriyel Rönesans ile el ele ilerliyor: Yeni mobilite ekonomisi dijital platformlara dayanarak yeni ve işbirlikçi değer ağlarında organize olacak. Bu kapsamda, Software République inovasyonu hızlandırmayı ve geleceğin itici güçlerini büyütmeyi hedefleyen çok sektörlü ve çok disiplinli bir ekosistemdir. Bunu sağlamak için, ortaklık Dassault Systèmes tarafından sunulan işbirlikçi sanal ortamdan, 3DEXPERIENCE platformundan ve sanal ikiz deneyimlerden faydalanacak. Platform ayrıca 3DEXPERIENCE Lab start-up destek organizasyonundan da faydalanacak.”

STMicroelectronics Başkanı ve CEO’su Jean-Marc Chery, "STMicroelectronics araçların ve mobilite hizmetlerinin elektrifikasyon ve dijitalizasyonu için inovatif yarı iletken ürün ve hizmetlerini sunmak amacıyla Software République ortaklığına katıldı. Teknik bilgi birikimimiz, paydaşların çevresel etkiyle ilgili beklentileriyle paralel olarak, daha verimli çözümlere doğru gerekli dönüşümleri sağlayacak. Bu projenin merkezinde yer alan ortaklık, sektördeki dönüşümün mevcut aşamasında kilit öneme sahip bir detay olarak, aynı zamanda tüm değer zincirindeki bağlantıları da güçlendirecek.”

Thales Başkan ve CEO’su Patrice Caine, “Software République, mobilite ekosistemi için vazgeçilmez bir ortak ve ezber bozan momentum sağlayacak. Taşımacılık, bankacılık, savunma ve uzay gibi son derece talepkâr pazarlardaki dijital güvenlik alanındaki deneyimiyle kendini kanıtlamış olan Thales, araçların, araç verilerinin ve mobilite taraflarının korunmasını güçlendirmek için yapay zekâ, siber güvenlik ve bağlanabilirlik alanındaki deneyimlerini paylaşacak.”