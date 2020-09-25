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Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor

Renault SUV segmentinde yeni markası Arkana ile Avrupa ve Rusya pazarına iddialı bir giriş yaptı. 

25 Eylül 2020 Cuma 00:06
Renault sektöre Arkana ile iddialı geliyor

Renault SUV klasmanında sektöre Arkana ile iddialı geliyor

Kompakt bir SUV olarak tasarımıyla dikkat çeken Renault Arkana, Rusya’da satışa sunulmasının ardından şimdi de gözünü Avrupa pazarına dikti. 

Temmuz 2019’dan beri Rusya’da satışa sunulan Arkana, geçtiğimiz Şubat ayında Güney Kore’de Samsung XM3 olarak tanıtılmıştı. Şimdi Renault, Arkana’nın 2021’in ilk yarısından itibaren Avrupa pazarlarına ulaşacağını resmen açıkladı. Otomobilhaber.com.tr'nin haberine göre Avrupa için tasarlanan 2021 Renault Arkana, en son Clio ve Captur ile paylaşılan CMF-B modüler platformunu temel alıyor. Ayrıca, Güney Kore’deki Busan fabrikasında XM3’ün yanında inşa ediliyor. Rusya’ya özel Arkana’da Dacia Duster ile paylaşılan eski B0 + platformu kullanılmıştı.

Arkana'nın Teknik Özellikleri

Teknik kısma geçecek olursak; Arkana’da kendi kendine şarj olan E-Tech Hybrid sistemi bulunuyor. Bu sistem 1,6 litrelik dört silindirli bir benzi

nli motor ile kombin ediliyor. Üstelik tamaemen elektrikli güç seçildiğinde bu motorun şehir içi sürüş süresinin yüzde 80 kadarını karşıladığı belirtiliyor.

Bununla birlikte bu ünitede iki farklı seçenek sunuluyor. Bunlardan ilki 260 Nm tork değerine sahip 138 HP’lik ünite iken, diğeri 158 HP olarak öne çıkıyor.

Sportif Tasarım Hakim

Tasarıma indiğimizde ilk dikkat çeken detay F1’den esinlenilerek üretilen aerodinamik kanatlı sportif ön tampob ve kırmızı ek parçalar. Ayrıca gölgeli jantlar ve krom kaplamalı çift çıkış egzoz da sportif görünümü arttıran diğer detaylar.

İç kısımda ise karbon kaplamalı gösterge paneline ön panelin üst kısmı boyunca uzanan renkli şeritler eşlik ediyor. Siyah tavan, renkli dikişler, emniyet kemerindeki kırmızı şeritler ve alüminyum kaplama padallar iç mekanda da sportif görünümü destekliyor. Ayrıca Arkana’da 7 veya 9.3 inçlik dokunmatik ekran kullanılması planlanıyor.

Güvenlik donanımları ile öne çıkıyor

Fransız marka, Arkana’yı Karayolu ve Trafik Sıkışıklığı Yardımcısı yarı otonom sistemi, Güvenlik Aktif acil durum fren sistemi, kör nokta uyarısı, şeritten ayrılma uyarısı ve şerit koruma dahil olmak üzere en yeni Sürüş, Park ve Güvenlik sürücü destek sistemleriyle donatmayı da planlıyor. 360 derecelik kamera ve daha fazla güvenlik opsiyonunu da Arkana’da görebiliriz.

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Son Güncelleme: 25.09.2020 00:26
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