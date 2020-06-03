Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası

Kampanya kapsamında lastik alımlarında** da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL’lik yakıt kartı verilirken Maximum Kart’a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.

03 Haziran 2020 Çarşamba 10:26
Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası

Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında*, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında** da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL’lik yakıt kartı verilirken Maximum Kart’a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde** müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan Al – Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni BMW 4 Serisi Coupé Online Prömiyer ile Tanıtıldı
Yeni BMW 4 Serisi Coupé Online Prömiyer ile Tanıtıldı
Renault Clio klişelere karşı
Renault Clio klişelere karşı
Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran
Michelin yaz kampanyasında son gün 30 haziran
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın
Atatürk Kupası Avcıoğlu ve Sarpkaya'nın
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Ford Otosan'dan emeklilere vefa projesi | Sen Ara, Ford Otosan Burada
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Volkswagen Ticari Araç garanti süresini 3 ay uzattı
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
Goodyear’dan sağlık çalışanlarına 450 TL’lik akaryakıt desteği
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de üretime başlıyor
Türkiye yeni normale dönerken kış lastikleri ne olacak?
Türkiye yeni normale dönerken kış lastikleri ne olacak?
Radyo Trafik Trafik Haftası kapsamında iki özel konuğu misafir etti
Radyo Trafik Trafik Haftası kapsamında iki özel konuğu misafir etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim