Renault ve Dacia’da Yaz Servis Kampanyası

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında*, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında lastik alımlarında** da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL’lik yakıt kartı verilirken Maximum Kart’a özel +4 taksit imkanı tanınıyor.

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde** müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan Al – Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.