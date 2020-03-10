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Renault’da Mart ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault, Mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB* ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

10 Mart 2020 Salı 10:15
Renault’da Mart ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault’da Mart ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault, Mart ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB* ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kampanya** kapsamında 2020 model Clio HB Joy 0.9 TCe 90bg ve Megane Sedan 1.3 TCe 140bg modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Mart ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 142.900 TL’den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500’er TL indirim imkanı da yer alıyor.

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