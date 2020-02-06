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Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault, Şubat ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

06 Şubat 2020 Perşembe 09:03
Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve cazip fiyatlar

Renault, Şubat ayında müşterilerine sıfır faiz ve cazip fiyatlar ile 2020 model Clio HB* ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor.

Kampanya** kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Şubat ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 95.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 131.000 TL’den başlayan fiyatlarla* müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
RenaultClio HBMegane SedanMegane Sedan Joy
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