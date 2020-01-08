

Rolls-Royce 2019'da rekor satış rakamına imza attı



2018'de yakalanan bir önceki rekor rakamdan % 25 artışla, dünya çapında 50'den fazla ülkedeki müşterilere toplam 5.152 otomobil teslim edildi.

• Yıllık 5.152 satış ile markanın 116 yıllık tarihindeki en yüksek satış rakamı elde edildi

• 2018 yılında kaydedilen 4.107 adetlik satıştan sonra, bu rakam %25 büyümeyi gösteriyor. Satışlar, 2018’de kaydedilen 4.107’adetten bu yana % 25 büyümeyi yansıtıyor

• Dünyadaki tüm bölgelerde önemli satış artışı kaydedildi

•Türkiye pazarında da yükselişini sürdüren Rolls-Royce daralan otomotiv pazarına rağmen satış grafiğini yükseltme başarısını gösterdi. Avrupa ve Türkiye'de yükselen SUV pazarına Cullinan modeliyle giren Rolls-Royce, yeni katılan üyesiyle de Türkiye pazarında global pazara paralel bir yükseliş gösterdi

• Black Badge, özellikle genç müşteriler arasında talep görmeye devam ediyor

• Phantom, Wraith, Dawn ve Ghost'a (son üretim yılında) güçlü talep

• Hızla artan Bespoke özel sipariş adetleri ve Otomobil Koleksiyonerleri, Rolls-Royce’un dünyanın önde gelen lüks otomobil üreticisi statüsünü teyit etti

• Goodwood'da yer alan Rolls-Royce’un üretim tesisine önemli yeni yatırımlar

Rekor satış sonuçları hakkında yorum yapan Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, “Bu performans, önceki yılın satış başarısından tamamen farklı bir büyüklüğe sahip. Bu olağanüstü sonuçları kutlarken, markamızı az bulunur ve kişiye özel tutmak için müşterilerimize verdiğimiz sözün farkındayız. 2019'da% 25 büyüme sağladığımız için mutlu ve gururluyuz. Geçen yıl Cullinan SUV için dünya çapında aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2020'de istikrar kazanması bekleniyor. Ürünlerimizin kalitesi ve bütünlüğü, müşterilerimizin inancı ve tutkusu ve her şeyden önce, Goodwood'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Rolls-Royce Home ve özel global bayi ağımızdaki olağanüstü ekibimizin beceri, özveri ve kararlılığının ürünüdür ”.

Global Satış Artışı

Rolls Royce modellerinin satışları, güçlü müşteri talebiyle yıl boyunca tüm bölgelerde büyüdü. Şirket, kilit global pazarlarının her birinde önemli satış artışı bildirdi. Kuzey Amerika üst düzey konumunu (küresel satışların yaklaşık üçte biri) ve ardından Çin ve Avrupa'yı (İngiltere dahil) korudu. Rekor satış sonuçları elde eden ülkeler arasında Singapur, Avustralya, Katar ve Japonya yer aldı.

Tüm Modellere Güçlü Talep

Phantom şirketin zirvedeki ürünü olarak haklı yerini korurken Dawn ve Wraith ilgili sektörlere hâkim olmaya devam ediyor; yıl boyunca her üç model için de yoğun talep görüldü.

Satışa çıktığı ilk yılda Cullinan başarılı lansmanının getirdiği yüksek beklentileri bile aştı. Dünyanın önde gelen süper lüks SUV'si tarihteki en hızlı satan yeni Rolls-Royce modeli haline geldi.

Kasım 2019'da marka, Black Badge ailesini, hepsi Rolls Royce'un daha bireysel ve asi bir yansımasını arayan müşteriler tarafından çok rağbet edilen Ghost, Dawn ve Wraith varyantlarının yanı sıra Cullinan Black Badge ilavesi ile tamamladı.

Hayalete Veda - Ama Uzun Süreli Değil!

2019, Hayalet üretiminin sonunu getirdi. 11 yıllık yaşam döngüsü boyunca - herhangi bir otomobil için gerçekten dikkat çekici bir rekor - sadece Goodwood döneminin değil, markanın tüm tarihinde en çok satan Rolls-Royce oldu. Ghost'un ticari başarısı Rolls-Royce'u üretimini arttıracak ve bugün olduğu gibi gerçekten global bir marka haline getirecek büyük yatırımlar yapacak bir konuma getirdi.

Ghost’un halefi, beş yıllık geliştirmeden sonra 2020'nin ortalarında piyasaya sürülecek. Dördüncü çeyrekten itibaren piyasada bulunabilirlikle, halef, Ghost adını ve şirketin kendisini, tasarım, mühendislik, malzeme ve sürüş dinamiklerinde yeni mükemmellik ve hırs yüksekliğine yükseltir.

Ismarlama: Rolls-Royce'un Tacı'ndaki Mücevher

Rolls-Royce Bespoke'a küresel talep 2019'da yeni bir zirveye ulaştı. Batı Sussex, Goodwood'daki Rolls-Royce'un özel sipariş departmanı tasarımcı, mühendis ve zanaatkârlardan oluşuyor. Bu son derece yetenekli erkekler ve kadınlar, kişiselleştirme için kusursuzdüzeyde müşteri taleplerini başarıyla yerine getiriyorlar. Mükemmellik arayışlarında tartışmasız küresel lider olan Bespoke Ekibi, 2019 yılında markanın tarihinde yaratılan en muhteşem Koleksiyon Otomobillerinden bazılarıyla müşterilerin, meraklıların, medya ve hayranların hayal gücünü yakaladı. Ismarlama IS Rolls-Royce!

Yılın özel sipartiş olayları arasında Zenith Koleksiyoncusunun Rolls-Royce Ghost Sürümü vardı. Sadece 50 örnekle sınırlı olan bu şaheser, Ghost’un dikkat çekici 11 yıllık saltanatınıgöstermek için oluşturuldu.

Mevcut, çok ünlü Bespoke ürününe eklenen yeni aksesuarlar arasında olağanüstü Rolls-Royce Şampanya Sandığı da vardı.

Geleceğe güven

50'den fazla ülkeyi temsil eden 2.000'den fazla güçle, Rolls-Royce'un Home'daki işgücü 2003 yılında Rolls-Royce'un Küresel Lüks Üretim Mükemmelliği Merkezi'nin açılmasından bu yana en yüksek seviyededir.

Bu yıl, Goodwood'daki Rolls-Royce Home'daki üretim tesisine önemli miktarda yeni yatırım yapıldı ve şirketin hem İngiltere operasyonlarına olan bağlılığını hem de önümüzdeki yıllardaki canlı görünümü yeniden teyit edildi.

Kapanışta Müller-Ötvös, “Rolls-Royce Motor Cars gibi başka bir şirket yok: hepimiz müşterilerimiz için dünyanın en iyi otomobilini tasarlamanın, inşa etmenin ve teslim etmenin ne kadar ayrıcalık olduğunun bilincindeyiz. Kişisel olarak, son on yıldır bu büyük şirketi yönettiğim için onurlu ve alçakgönüllü hissetmeye devam ediyorum. ”

