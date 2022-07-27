Rolls-Royce'a Türk CEO



Mühendislik geçmişine sahip olan ve pek çok uluslararası şirkette görev yapan Tufan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim grubunda olmak üzere 20 yılı aşkın süredir BP'de kariyerine devam etti. Erginbilgiç, 2020'de son görevinden ayrılmadan önce BP'nin Rafineri, Petrokimya, Servis İstasyonu Ağı, Madeni Yağlar, Midstream operasyonları ve Air BP jet yakıtı operasyonlarını da içine alan alt iş birimini yönetiyordu.

Türk yöneticinin başarılı görev süresi boyunca büyük bir dönüşümün yaşandığı iş biriminde, rekor kârlılık elde edildi ve rekor düzeyde güvenlik performansı sağlandı. Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Erginbilgiç, halihazırda, altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık bir fonu yöneten özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners'ın da (GIP) ortağı.

Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, Erginbilgiç’in atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Erginbilgiç, çok uluslu kuruluşlarda yüksek performanslı bir kültür yönetme ve yatırımcılara sonuçlar sunma becerisiyle, önemli başarılar elde eden ekipleri yönetmiş bir lider. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime sahip olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay da dâhil olmak üzere güvenlik açısından kritik sektörlerin yanı sıra, düşük karbon teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ve ticari fırsatlar konusunda da oldukça deneyimli. Erginbilgiç ayrıca yönetim, uygulama ve değer yaratma konusunda da güçlü bir geçmişe sahip. Kendisinin son yıllarda Rolls-Royce'un oluşturduğu stratejik temellerin üzerine ekleyeceği katkıları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Tufan Erginbilgiç ise şunları söyledi: “Önemli ticari fırsatların ve stratejik değişimlerin yaşandığı, müşterilerinin enerji dönüşümünü benimsedikleri bir dönemde Rolls-Royce’a katılmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca inşa ettiği pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm paydaşlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım.”

Tufan Erginbilgiç halen çok uluslu taşıma araçları üreticisi Iveco Group NV; enerji, sağlık ve teknoloji grubu DCC plc ve enerji şirketi Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'de (TÜPRAŞ) yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürüyor. Erginbilgiç’in önümüzdeki süreçte bu pozisyonlardaki görevlerini tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.

Rolls-Royce Holdings plc hakkında

Rolls-Royce, toplumları birbirine bağlayan, güçlendiren ve koruyan güç ve çözümlere öncülük etmektedir. Faaliyetlerimizde 2030 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonu elde etmeyi taahhüt ettik.

2020 yılında BM Race to Zero kampanyasına katılarak yeni ürünlerimizin 2030 yılına kadar net sıfır faaliyetlere uyumlu olmasını ve 2050 yılına kadar da tüm ürünlerin net sıfır ile uyumlu olmasını sağlama taahhüdünde bulunduk.

Rolls-Royce 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren 400'den fazla havayolu ve kiralama müşterisi, 160 silahlı kuvvetler ve deniz kuvvetleri ve 5.000'den fazla enerji ve nükleer enerji müşterisinden oluşan bir müşteri portföyüne sahiptir.

Rolls-Royce’un 2021 yılında toplam geliri 10,95 milyar sterlin olarak belirlendi. Şirketin temel işletme karı ise 414 milyon sterlindi ve araştırma ve geliştirmeye 1,18 milyar sterlin yatırım yapıldı. Rolls-Royce ayrıca, mühendislerini bilimsel araştırmanın ön saflarında konumlandıran 28 Üniversite Teknoloji Merkezi’nden oluşan küresel bir ağı da desteklemektedir.

Rolls-Royce Holdings plc halka açık bir şirkettir. (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69)